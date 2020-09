El CEIP Ría do Burgo mantendrá su servicio de comedor

0

A Coruña 25/09/2020 23:08 h

El lunes 28 de septiembre seguirá funcionando el comedor del CEIP Ría do Burgo, en Culleredo, que finalmente no cerrará sus puertas. Así lo confirmó este viernes mediante un comunicado el director del centro, Vicente Muñoz, que explicó a las familias que, después de hablar con responsables de Educación y de la empresa concesionaria del servicio, puede confirmar «a vontade de acordo entre as duas partes e que se aumentarán as monitoras no mes de outubro».

Considera, por tanto, satisfecha la pretensión del centro educativo de conseguir el número necesario de monitoras para «manter as condicións de seguridade durante o funcionamiento do comedor». Muñoz tuvo palabras de agradecimiento para toda la comunidad educativa (padres, miembros del consejo escolar, profesores y las propias monitoras) por su «implicación» en la resolución de este problema. Muchos de ellos participaron en las caceroladas convocadas a las puertas del colegio para protestar por la pérdida de este servicio.