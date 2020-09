El Matías Prats de la plaza de Pontevedra

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 25/09/2020 05:00 h

Es un comunicador nato. «Intento parecerme a Matías Prats, que es mi ídolo», comenta Santi Vilas. Este alumno de 3.º de ESO en el Eusebio da Guarda participó en la grabación de un vídeo explicativo sobre las medidas anticovid del centro. «Fue idea del profesor Manolo Varela, que pensó que si lo contábamos los propios alumnos sería mejor asimilado por los compañeros», destaca. A Santi no le costó demasiado. Para él una grabación es como un día normal en la oficina. «Desde pequeñito me gusta comunicar», reconoce. A punto de cumplir 14 años, es el creador del perfil Canal 7 Noticias en Instagram. «Acercando sencillamente la actualidad a adolescentes. Los viernes informativo con chistes malos. Subjetivamente neutral», informa en su cuenta. Sus 145 seguidores no son una cifra extraordinaria, pero sí su capacidad para expresarse e informar a su manera del mundo que le rodea. Y, por supuesto, no falta el sentido del humor al estilo del famoso presentador de televisión. «Con tanta señal en el suelo, solo falta el carné de conducir, pero, ¿qué clase? de broma», improvisó esta semana en los micrófonos de Radio Voz, donde demostró tanto desparpajo como en sus vídeos caseros pero muy trabajados. Santi ayudó a la dirección del centro a que todos los alumnos del instituto conozcan las normas que tienen que seguir en esta vuelta al cole tan singular. Una suerte contar con un Matías Prats en la plaza de Pontevedra. ESte jueves por la tarde por la tarde todavía no tenía decidido el contenido de su informativo semanal. «Hablaré sobre algunas de las noticias de la semana como la situación del coronavirus o el planteamiento de indulto a los presos independentistas». Este chaval puede con todo.