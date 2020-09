Los trabajadores de Alu Ibérica cortan la carretera para denunciar la «represión sindical» del Grupo Riesgo por llamarlos «delincuentes»

0

24/09/2020 14:22 h

Los trabajadores de Alu Ibérica de A Coruña vuelven a salir a la calle y cortar la carretera de acceso a la planta de A Grela, esta vez para denunciar la «represión sindical» que sufre el comité de empresa tanto de esta factoría como de la de Avilés.

«Abriron unha apertura de sanción tanto ao presidente do comité de empresa (Juan Carlos López Corbacho) como aos compañeiros da representación sindical que hai en Avilés. Din que están a desprestixar á propia dirección da empresa. Queren auspiciar a posible sanción no réxime disciplinario recollido no convenio na falta de respecto á dirección de Alu Ibérica por chamarlles delincuentes. Non é que lles chamen delincuentes, senón que trasladan os feitos que están acontecendo: hai feitos consumados para dicir que o que está a pasar é unha estafa e que o personaxe que está á fronte do Grupo Riesgo, David Domenech, ten antecedentes e causas pendentes coa xustiza por estafa. Iso é público e pódese constatar», declaró Víctor Ledo, secretario xeral de CCOO-Industria, a las puertas de la fábrica.

En concreto, Alu Ibérica, que pertenece al Grupo Riesgo, con raíces en Ucrania, ha iniciado un «apercibimiento de expediente contradictorio. Estamos no proceso de alegacións que tanto o propio afectado como o comité de empresa teñen que presentar. Na carta de apertura xa a catalogan como moi grave e onde estaría recollido o posible despido disciplinario».

Los representantes de industria de CC.OO. como de la CIG y UGT han respaldado la marcha. «Isto vai máis alá, é un ataque á liberdade sindical dos traballadores. Tamén denunciamos a pasividade das administracións que non poden seguir consentindo que con feitos probados nun acta de infracción de Inspección de Traballo sigan sin pronunciarse nin facer nada», añadió Ledo, en referencia al plan de formación que Trabajo, que visitó «seis veces a fábrica», corroboró que no se llegó a realizar, así como la inversión de cerca de dos millones de euros en las instalaciones, incluida en el proyecto avalado por la Xunta y el Gobierno central.