El monasterio de Sobrado se convierte en un teatro este domingo

Sobrado 23/09/2020 16:26 h

Este domingo 27 de septiembre la caravana de la segunda edición de Camiño Escena Norte se detiene en Sobrado dos Monxes, en la sala capitular del monasterio. Amarillo caído del cielo es el nombre de la primera obra que se podrá disfrutar en familia, de la compañía cántabra Ruido Interno, y que comenzará a las ocho de la tarde. Cuenta la historia de Paxaro Amarelo, que despegó hace 90 años en la playa de Old Orchard en Main, Estados Unidos, pitado por Armand Lotti. En su intento por llegar a París en un vuelo sin escalas, se vio obligado a realizar el Camino del Norte por la costa en sentido contrario, desde el litoral, obligado a un aterrizaje forzoso en la playa de Oyambre, en Cantabria.

«Camiño Escena Norte é un proxecto artellado arredor dun novo itinerario de intercambio cultural que toma a ruta histórica do Camiño de Santiago do Norte como referencia para unha intensa programación escénica, expandida ademais nos eidos das sinerxias sectoriais, a mediación co público ou a reflexión», señalan desde la organización.