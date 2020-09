El Cantón busca galletas y conservas de pescado

0

La Voz de Galicia

a coruña 23/09/2020

Hace unos días, María Capelán, Mariquiña, lanzó la voz de alarma. «Las estanterías del banco de alimentos se están quedando vacías». No es la primera vez que emitía un SOS similar, pero en esta ocasión, en plena pandemia, parece más angustioso. Y desde el primer minuto la respuesta fue impresionante. «Hay un montón de locales comerciales y asociaciones que están colaborando recogiendo productos alimenticios. Le viene muy bien a las personas que no se pueden acercar al almacén de Agrela. Recibimos una aportación importante de leche procedente del Ministerio de Agricultura y cantidad de donaciones anónimas», destaca. Pero la necesidad es tanta que es imposible bajar la guardia. «Durante el confinamiento no cerramos ni un solo día. Salieron cantidad de productos y se recibieron menos», recuerda. «De arroz y pasta vamos teniendo suministro, pero de conservas de pescado o galletas no, y son importantes. Por ejemplo, una persona que no tiene cocina puede recurrir a una lata de comida preparada, incluso calentarla de alguna manera. Y con leche, cacao y unas galletas llenan el estómago si no disponen de otra cosa», explica Mariquiña, consciente de que son productos más caros que un paquete de garbanzos. Los propietarios del Cantón 23 decidieron poner en marcha una campaña específica de recogida de estos productos. «El año pasado ya colaboramos desde Finca Montesqueiro, pero no contábamos con un sitio tan céntrico como el del Cantón. Hasta el viernes pueden traer galletas y conservas de pescado», solicita Lucía Cidón, directora del establecimiento. «Hay otros puntos de recogida por la ciudad. Por ejemplo, me escribieron de la Guerrilla de Os Mallos y se sumaron cantidad de negocios», avanza la responsable del banco de alimentos.