El curso comienza en la UDC con los estudiantes dudando de su viabilidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 21/09/2020 11:35 h

Las facultades de la Universidade de A Coruña volvieron a recibir estudiantes desde primera hora de este lunes. Al campus del Elviña llegaban los jóvenes, todos con mascarilla, dispuestos a iniciar un curso atípico. «No esperábamos para nada empezar así», aseguraban Clara Lado, Nina López, Carlos Hermida y Uxío Merino antes de empezar su andadura universitaria.

Ellos van a cursar primero en el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos y este lunes «tuvimos una charla con alumnos de otros años que nos explicaron un poco cómo eran las asignaturas». De inicio tendrán dos horas presenciales y otras dos online: «Nos dividen en tres grupos. Las dos primeras horas tenemos prácticas con un profesor. Justo después cogemos nuestros ordenadores y nos conectamos para la clase online, que un docente, desde un aula que está al lado, da para los tres grupos de forma telemática».

En la facultad está todo marcado y delimitado para garantizar la distancia de seguridad. El problema: «Entramos todos juntos y los buses vienen llenos. Creo que en noviembre estaremos todos en casa». Este aspecto también lo comentaban Marta García, Álvaro Librán, Elena Ordóñez, Nerea Freire y Anxo Comesaña, que comienzan el segundo curso del grado en Ciencias Empresariales: «En el autobús no hay protocolo. Dijeron que se iban a poner más y no lo notamos. Hay más o menos los mismos». El plan de la facultad consideran que está «bien», aunque «hicieron una reunión el jueves, en la que no se dijo mucho, y ayer enviaron el correo».

Más restricciones o en casa

Tampoco era optimista Antonio Pardo, que estudia el grado de Educación Primaria: «En dos semanas o estamos con más restricciones o en casa. Creo que va a haber un montón de casos, porque fuera de las clases nadie puede controlar a dónde se va o lo qué se hace». Con él estaban Hugo Castro, Manuel Casas, David Gayoso y Naím Rivera, estudiantes de Ingeniería Informática. Manuel reconocía que «venimos con unas treinta personas en los autobuses».

Natalia García y Rebeca Juanatey ya tienen experiencia en lo que supone comenzar un curso universitario, ya que empiezan tercero de Sociología, pero, como explicaba Rebeca: «Para esta situación no hay experiencia que valga». Y es que «aunque hay organización, al ser el primer día también hay descontrol. Es la primera vez que vivimos una situación así y hay que acostumbrarse», indicaba Natalia. Para ellas, como para el resto, el principal problema es que «al final te juntas con todo el mundo».