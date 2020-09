Silvia en el escaparate

0

a coruña 18/09/2020

Silvia Penide es capaz de cantar aunque no se le escuche. La artista de Meicende protagonizó este viernes al mediodía un original acto reivindicativo. El lugar elegido fue el escaparate de la esmaltista Julia Ares en la calle Curros Enríquez. Curiosamente, durante el confinamiento Julia utilizó este mismo espacio para lanzar otro tipo de mensajes, por ejemplo que era necesario cumplir las normas. «El peor virus es la insolidaridad», recuerdo que rezaba un cartel que colocó en el mismo lugar donde ayer estuvo Silvia. «Lo que pretendo es que se me vea tocando dentro sin que se escuche desde fuera para retratar de manera simbólica la realidad de un gremio que no para y, sin embargo, cada día está más silenciado», argumenta sobre Arriba el telón, que fue el lema de su acción. Dice que esta llamada de atención agrupa la voz de artistas, salas de conciertos, técnicos de sonido, luces... «Uno de los gremios más perjudicados en estos momentos. Entendemos la situación, pero se necesitan medidas urgentes», analiza Silvia, que en su día tuvo que cancelar un concierto en el Garufa.