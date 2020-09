Bar Fechorías, enfrente del cuartel de Lonzas

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 19/09/2020 05:00 h

Hay que tener valor y humor. La hostelera Beatriz López acaba de abrir el bar Fechorías. El nombre ya de por sí es curioso, pero resulta que está ubicado enfrente de un lugar dónde acaban los que protagonizan alguna fechoría. «Se lo puse para hacer un guiño a la travesura, no a la delincuencia», comenta desde la avenida del Ferrocarril, a unos metros del cuartel de Lonzas. «Tengo un montón de clientes policías y guardias civiles y todos me dicen que les parece una idea genial. Les hace mucha gracia», asegura la dueña de Fechorías. La carta todavía la está cerrando porque es un proyecto hostelero que acaba de nacer, pero incluye platos como «chorizos al calabozo, carrilleras de fianza o croquetas parabellum», avanza la propietaria. La verdad es que el asunto da para mucho. Se me ocurre que pueden poner porras al desayuno y tricornetos de postre. Bea regentaba hasta hace poco otro negocio con encanto, el Bikiño de la calle San José. «Hay que renovarse o morir y este no es el momento para locales pequeñitos, de 40 metros cuadrados. Cambio de zona pero ahora dispongo de 400 metros con mucha zona exterior, con un jardín enorme», explica. Ocupa lo que fue la Brújula y poco a poco espera ir ampliando la oferta de comidas. «Estos días me instalan la parrilla. Estoy empezando e iré viendo lo que me pide la gente», apunta. Dentro de unos días volveré a interrogarla. Presa ibérica podría ser un buen plato principal.