Gordon está en casa tras nueve días y ocho noches

a coruña 16/09/2020 22:10 h

Hubo final feliz. Gordon, la mascota de César, la mascota de todos, durmió por fin en casa tras ocho largas noches perdido en el bosque. «Seguimos las rutinas de ponerle la comida todos los días. Con paciencia y despacito, porque estaba muerto de miedo, logramos acercarnos a él y cogerlo», relataba a última hora de la tarde de este miércoles Paloma González de Ramos, veterinaria y tía de César, el dueño del can y el primero en abrazarlo en cuanto lo encontraron. Antes de que se hiciese de noche la familia al completo estaba ya en casa, feliz, tras una larga pesadilla de nueve días y ocho noches. Gordon se escapó el martes de la semana pasada por la mañana al escuchar un ruido. El perro pasó los primeros meses de su vida encadenado y eso no es sencillo de superar, así que le tiene miedo a casi todo y de momento no entiende que ya está en una casa en la que lo adoran.

«Lo primero que vamos a hacer es comprarle un GPS para que lo lleve en el cuello y así podamos localizarlo en cualquier momento. Ahora hay que seguir trabajando con él. Queda mucho que hacer, pero a diferencia de los humanos, los perros tienen esa capacidad de olvidar y perdonar», comenta Paloma, muy agradecida por el apoyo de la gente, que se volcó con la familia y divulgó su caso en las redes sociales para que el asustadizo can pudiese regresar donde tanto lo quieren. «La ilusión de todos nos ayudó a seguir adelante», confesaba anoche muy emocionada. Mientras, y sin dejar de sonreír, César seguía abrazado a Gordon en su casa de Oleiros.