Nueve alumnas del Liceo se gradúan por su cuenta

pablo portabales

a coruña 16/09/2020 05:00 h

«Ya teníamos el vestido para la graduación y la semana que viene empieza la universidad. Así que, in extremis, organizamos una fiesta de despedida de bachillerato con menos de diez personas», explica Laura Velasco. Estudió en el colegio Liceo y, como le sucedió a todos los estudiantes de su curso, la graduación oficial de mayo tuvo que ser aplazada. Parece ser que el centro educativo valoró la posibilidad de celebrar algo con todas las medidas de seguridad exigidas a finales de agosto, pero los contagios empezaron a aumentar y desecharon la idea. Dos intentos fallidos, el Interrail anulado, las verbenas canceladas... Había que terminar el verano con una alegría. El lunes convocó a unas cuantas compañeras del cole: Marta Mourenza. Gemma Mora, Sara Dobarro, Lucía Lorenzo, María Canosa, Laura Prado e Inés Martínez y a Diego Sanmartín, un amigo de otro centro educativo. «Alquilamos un local y una amiga que dibuja muy bien hizo los diplomas. También compramos los típicos gorros de estas celebraciones y otras amigas elaboraron postres para merendar. ¡No podía acabar el verano sin graduación!», asegura. Laura me cuenta que dentro de unos días empieza la carrera de Historia en Santiago. Algún día podrá contar lo que pasó aquel verano del 2020 en el que en vez de graduarse con todos sus compañeros en el colegio, nueve alumnas lo celebraron por su cuenta. Será algo que nunca olvidarán y esperemos que no se vuelva a repetir ningún fin de curso igual. Ahí las tienen, con los vestidos que tenían previsto lucir hace unos cuantos meses.