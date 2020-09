El Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia premia la Cidade das TIC

a filosofía céntrase na economía do coñecemento, onde o recurso máis importantes son as persoas e o talento

14/09/2020

El Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia otorgó a la Cidade das TIC el premio Grandes Proxectos TIC de la 12 Noite de Enxeñaría en Informática de Galicia. Estos galardones corresponden a diez categorías donde los colegiados y colegiadas reconocen las iniciativas o personas destacadas en el ámbito de la ingeniería en informática.

Fernando Suárez, presidente del colegio, destacó que «a filosofía da Cidade das TIC céntrase na economía do coñecemento, onde os recursos máis iportantes son as persoas e o talento, que podemos educar e atraer ao noso país para crecer máis, crear mellores postos de traballo e unha mellor calidade de vida para todos». La Cidade das TIC será un espacio de encuentro entre empresas y la Universidade da Coruña, de instalación de startups tecnológicas y un punto de apoyo para la inversión tecnológica en Galicia. El colegio resalta que se trata de un proyecto «ambicioso, sustentada pola puxanza do sector TIC galego e o seu alto crecemento nos últimos anos».

El pasado 18 de febrero se firmó la cesión de la fabrica de armas de Pedralonga entre el Ministerio de Defensa y la UDC. Este convenio permitirá reconvertir el inmueble «nun polo tecnolóxico único en Galicia». El 25 de junio se aprobó en el Consello da Xunta una aportación de 4,82 millones de euros al proyecto del primero de los edificios de la Cidade das TIC, el Centro de Fabricación Avanzada, que entrará en funcionamiento en un plazo de dos años después de que el Concello de A Coruña habilite y urbanice los accesos.

El proyecto incluye un parque empresarial, infraestructuras de servicios e investigación compartida y centros tecnológicos TIC. Los contenidos iniciales pasan por la dinamización de la infraestructura actual, de 4.000 metros cuadrados. En la primera fase se crearán una serie de infraestructuras con equipamiento propio, que se financiarán con fondos autonómicos bajo la responsabilidad de la UDC y el Clúster TIC de Galicia, que darán servicio a todas las empresas demandantes, independientemente de su sector y tamaño.