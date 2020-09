0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 15/09/2020 05:00 h

Tiene miedo. Pero mucho. Tanto, que está escondido a apenas cinco minutos de una casa donde lo quieren con locura. Pero no se atreve a salir. «Ten tantos traumas...», explica Pili, de la protectora de Carballo O legado de Max. Hace una semana Gordon se escapó. Salió a pasear con sus actuales dueños y un ruido lo asustó. Desde entonces su amigo humano César, posiblemente la primera persona de dos patas que le dio cariño, está desesperado. A través de las redes sociales dieron a conocer el extravío de la mascota, que fue vista por última vez por la zona de la piscina municipal de Oleiros, el CEIP Rabadeira y el instituto Miraflores. Parecía como si se lo hubiese tragado la tierra, pero no. Hay noticias esperanzadoras. «Colocamos ropa do neno (de César), comida, e una cámara de visión nocturna nun lugar que está a cinco minutos da casa. Acabamos de ver as imaxes e é el», confirma Pili. Es un perrito que pasó los primeros siete meses de su vida encerrado y encadenado y eso no se supera tan fácilmente aunque lleve mes y medio feliz en su casa de acogida. «Agora hai que ir con calma para que non se asuste. Se alguén o ve, que non se acerque e que chame por teléfono, por exemplo ao 669 655 845», apunta. Dicen que en los próximos días intentarán crearle una rutina de comida y finalmente instalar una jaula grande accionada con un mando a distancia en cuyo interior se colocará la jaula de descanso que tiene en su casa y en la que se siente seguro. A partir de ahí contará con la ayuda de César para superar los miedos y llegar a comprender que también existen humanos buenos. El perro perdido está al lado de casa. «Si todo sale bien y nada lo asusta, esta semana esperamos que haya final feliz», confirma Paloma González de Ramos, tía de César y propietaria del hospital veterinario 4 de Octubre.