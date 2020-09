María de Lillo: «¿Están de broma? ¿Cómo vamos a abrir solo la terraza ahora, que acaba el verano?»

0

La Voz de Galicia MARÍA HERMIDA

A CORUÑA 12/09/2020 17:02 h

Probablemente sean muchos los pubs, salas de conciertos o discotecas gallegas en las que alguna vez haya sonado la inconfundible voz de Josele Santiago con la desgarradora letra «septiembre, y yo no voy a estar». Ahora la canción es real para esos locales donde antes se bailaba ese tema. Septiembre avanza sin que ellos estén, ya que se les obligó a cerrar a mediados de agosto por la pandemia. Si bien alguno logró adaptar la licencia para poder abrir como si de un bar se tratara, la gran mayoría mantienen las persianas bajadas. Y parece que no la subirán tampoco pese al anuncio que hizo ayer la Xunta. Así, en el Diario Oficial de Galicia se publicó que los locales de ocio nocturno podrán abrir sus terrazas en las mismas condiciones que el resto de establecimientos de hostelería, con un aforo del 75 % y con la una de la mañana como horario límite de cierre. Al sector no le vale. Dice que la media llega tarde y mal, y que tendrá «cero repercusión», en palabras de Luis Diz, portavoz del colectivo Galicia de Noite.

Desde A Coruña, donde ayer el ocio nocturno volvió a movilizarse, pone cara al drama que vive el sector María de Lillo, que regenta el pub Rialto en María Pita. Tiene claro que no va abrir el local para trabajar solo en la terraza: «Parece que están de broma, ¿cómo vamos a abrir para servir en la terraza ahora, a mediados de septiembre, cuando se acaba el verano? No tienen ni idea de los gastos que conlleva reabrir para trabajar así, pudiendo solo servir hasta las doce de la noche. No compensa», dice. Sin salir de la provincia hay otra empresaria del ramo que también muestra su estupor. Es Irene Casás, responsable de tres locales de ocio nocturno en Carballo. «Nós xa non temos terraza, e aínda que puideramos poñela agora mesmo tampouco poderiamos afrontar esa inversión. Isto paréceme un caramelo que nos dan para que esteamos algo máis calados, pero non vai valer de nada», espeta.

En Santiago, donde en breve debería comenzar la temporada fuerte de movida nocturna por el regreso de los estudiantes universitarios, los ánimos también están por los suelos. Sergio Fernández, del pub Século IX, se pregunta: «¿Adónde van a ir los estudiantes? ¿Acaso no sabemos todos que se van a reunir en pisos y que allí estará todo menos controlado que en un local? Esto de las terrazas es un caramelito, que se agradece, claro que sí, pero que es totalmente insuficiente. Queremos volver a las medidas que teníamos antes del 15 de agosto, porque nos van a mandar a la quiebra sin un motivo sanitario justificado», dice. También desde Compostela Jesús Peón, que regenta la sala de conciertos Sónar, indica: «Isto é un parche, e ollo, é un parche que aínda por riba nos pode saír caro, xa que o ocio nocturno non é ocio diúrno, non estamos enfocados cara a aí, e non temos cousas que se lle piden aos establecementos diúrnos. Polo tanto, ante unha inspección...».

«Esto es absurdo»

En el sur, donde las temperaturas suelen invitar a pasar más tiempo en el exterior, tampoco convence la apertura de terrazas. Desde Vigo lo cuenta Billy King, copropietario de la mítica sala La Iguana Club y del Mogambo. «A ver, esto es absurdo. Vivimos en Galicia, señores... Dentro de nada no hay ocio nocturno en terraza. La verdad es que no lo veo. Nos están friendo por todas partes, seguimos teniendo un montón de gastos... Creo que tienen que actuar de otra forma con el sector, establecer líneas de ayudas».

En un año normal, en Sanxenxo todavía estaría latiendo con fuerza a estas alturas la movida nocturna veraniega, esa que sí entiende de terraceo. Pero este año todo se apagó en agosto. ¿Se podrá retomar, al menos en las terrazas, con las que algunos pubs cuentan? «Lo veo difícil ahora mismo, no es algo que puedas decidir de un día para otro. Tenemos a 12 personas en ERTE y yo no creo que nos vaya a compensar trabajar solo en la terraza y con limitaciones. A priori me parece inviable», indica José Pintos, del Buddha Sanxenxo.

También le parece difícil reabrir a Gustavo Rey, que regenta una sala de conciertos en Cambados. «Non podo crer que a mediados de setembro nos veñan con que podemos abrir a terraza. E en agosto? Gastei 1.100 euros en comprar mobiliario para a terraza e alí quedou todo, co precinto posto e a sala pechada», indica. De los más de veinte locales consultados en toda Galicia solo el dueño del pub Moncloa de Pontevedra señala que quizás abra hoy, porque en la urbe sí hay especial querencia por el terraceo hasta en invierno. Aun así, también se queja. Es septiembre y el ocio nocturno, como canta Josele, no está. Pero es que además se muestra casi tan desesperado como el protagonista de la canción; ojalá la asfixia que pronostican los empresarios para los locales no acabe llegando.