Asegurarse no perder la mascarilla con estilo es posible gracias a una coruñesa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 14/09/2020 05:00 h

La mascarilla es obligatoria y hay que llevarla siempre en espacios públicos, pero, de vez en cuando, es necesario sacarla para, por ejemplo, darle un sorbo a un café o comer. En ese momento, un despiste o una racha de viento traicionera puede hacer que acabe en el suelo. Para impedirlo, Chus Alén diseñó y patentó un sujeta mascarillas que cumple dos funciones: es útil y, además, sirve como complemento de moda. «La gente, cuando no sabe su función, piensa que es una gargantilla», asegura la coruñesa.

Alén afirma que es una mujer «muy creativa». En el confinamiento empezó a pensar en «cómo podría ayudar». Paseando por un parque de Carballo vio que había muchas mascarillas en el suelo y se preguntó: «¿Cómo hacer para que no se caigan? Porque también veía a mayores que se les caían y las volvían a coger». Entonces comenzó a «darle vueltas a la cabeza» y a hacer muchas pruebas para dar con la tecla: «La mascarilla está siempre sujeta a un mosquetón y al cuello. Cuando la sacas —empezó a venderla cuando su uso no era obligatorio— no tienes que estar pendiente de dónde la colocas».

Mucha demanda

Chus hace todo el proceso. Ella diseña, ejecuta y hasta organiza y hace los envíos a los clientes. Cada vez tiene más demanda y la vuelta al cole provocó que también sacara una línea pensada para los más pequeños: «Los niños están encantados. Creo que es a los que más les gusta. Para llevar al colegio recomiendo las cadenas, porque son más resistentes. También las hice de silicona, pensando más en cuando van al parque».

Los sujeta mascarillas de Chus Alén ya son conocidos en diferentes puntos de la geografía del país: «Reparto a diversos lugares de España. Me llegan muchos pedidos al día y estoy yo sola gestionándolo todo. Incluso tengo un cliente que fue campeón del mundo de culturismo y otro que es un presentador de un programa deportivo». Los encargos pueden realizarse a través de su página web: alensiempre.com.