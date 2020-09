Una veintena de institutos de A Coruña y su área solicitarán por escrito a la Xefatura Territorial que se aplace el inicio del curso una semana

0

a coruña 11/09/2020 10:24 h

Una veintena centros de educación secundaria de A Coruña y su área, como el IES Salvador de Madariaga, Eusebio da Guarda, Urbano Lugrís, Alfredo Brañas, Isidro Parga Pondal o Ramón Menéndez Pidal se han unido para pedir por escrito a la Xefatura Territorial de Educación un aplazamiento de, al menos, una semana para poder empezar el curso. En el documento señalan que «necesitamos un mínimo de sete días lectivos para poder organizar os centros. Se as vacantes e as modificacións de horarios son publicadas e autorizadas o día 11 , o comezo do curso non podería ser antes dos días 23, 24 e 25 de setembro. Cada día de retraso na publicación implicaría adiar un día o comezo de curso».

Pese a trabajar a contrarreloj desde el primer día de septiembre para adaptar sus instalaciones a las nuevas medidas establecidas en el protocolo de finales de agosto, en el que se establece una distancia de 1,5 metros de distancia entre los escolares, los responsables de los centros de secundaria y FP han decidido unirse para poner voz a sus quejas y hacer esta reclamación de forma conjunta, que será enviada a lo largo de esta mañana. «Non teño coñecemento do cupo de profesores para o curso 2020-21, nin da aceptación de modificacións de horarios ou quendas nalgúns centros, é imposible organizar os horarios do profesorado e grupos, asignar os espazos ao alumnado e en consecuencia abrir os centros o día 16 de setembro», explican en el escrito los directores y directoras de los institutos, que recalcan que «a 10 de setembro, todo son incertezas. Non sabemos se as nosas propostas van a ser aceptadas, tanto o relativo á modificación de horarios ou quendas como de número de docentes».

Por todo ello, los directivos solicitan este aplazamiento del inicio escolar «para garantir a toda comunidade educativa un comezo de curso correcto». «Se tiveramos a información o día 10 de setembro, as reunións de Claustro non poderían realizarse antes do día 11 pola mañá, deixando para a organización dun curso tan complexo e esixente catro días e medio, traballando sábado e domingo».

Iniciativas similares en el resto de Galicia

En el área de Pontevedra y comarca han sido dieciocho los centros de enseñanza secundaria y formación profesional que se unieron para suscribir una iniciativa similar y pedir el aplazamiento del inicio de curso al menos una semana más.

En Santiago ocho institutos decidieron por su cuenta «adiar o inicio do curso para garantir a toda a comunidade educativa un inicio de curso correcto». Los directores de los centros indicaron el miércoles día 9 que era «imposible» abrir el día 16 sin saber el cupo de profesores y la aprobación de los nuevos horarios. Anuncian que no abrirán hasta que la consellería mueva ficha.