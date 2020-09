El ocio nocturno calcula el cierre del 80 % de los locales si no se actúa de inmediato

0

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 11/09/2020 14:49 h

El estadillo de la pandemia en España provocó también el comienzo de un arduo camino, siempre lleno de obstáculos, para los empresarios del sector hostelero en general. Los más perjudicados están siendo los propietarios de locales de ocio nocturno. Pubs y discotecas poco tiempo pudieron abrir sus puertas en esta nueva normalidad y Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente de la sala Pelícano, asegura: «Si no se mete mano de forma urgente se van a caer fijo más del 80 % de los negocios».

La medida anunciada por la Xunta de permitir que abran las terrazas hasta la una de la madrugada es una decisión que tiene «cero repercusión» en una ciudad como A Coruña: «Todavía más en esta época, que ya parece que viene la lluvia. Abrir así sería enterrar más dinero del que se está enterrando ahora mismo».

Luis Diz apunta que «el sector necesita un plan de rescate después de tantos meses sin actividad mientras se siguen pagando los gastos». Así, afirma que «ya hay casos en el juzgado de posibles desahucios porque los arrendatarios no entran en razón». El presidente de Galicia en Noite indica que «hay que inyectar algo de dinero para hacer frente a las deudas», y pide «saber cuándo se va a poder abrir». Diz reclama «un plan de desescalada», en el que las autoridades les den una perspectiva de cuándo podrán abrir: «El lunes tenemos una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, y a ver qué sacamos de ella».

En silencio

Más de medio centenar de hosteleros de la ciudad se concentraron este viernes en la plaza de María Pita. Fueron unos treinta minutos en los que los profesionales del sector estuvieron en riguroso silencio, aguantando el sol que caía a plomo y con su vista puesta en la casa consistorial. «Los locales pequeños y familiares están abocados al cierre», comentaba tras finalizar el acto Sergio Blanco, trabajador del restaurante Pracer: «Tengo compañeros que aún están en ERTE y hay familias con el agua al cuello».

Los hosteleros piden soluciones a la Xunta y al Concello, como que se agilicen las ayudas del Presco para hacer frente a los gastos: «Se está dejando morir a un sector», afirmaba Blanco. Con él estaban Moncho Bargo, el responsable del restaurante Pracer, y Naty Rodríguez, propietaria del 55 pasos. «Tenemos más control que los bancos o cualquier oficina de organismos públicos. Estamos más concienciados», aseguraban. El motivo no es otro que el de no querer verse obligados a cerrar sus negocios. «En el restaurante hay distancia entre las mesas y mucha higiene. Nos responsabilizamos porque queremos que el cliente tenga confianza», argumentaba Bargo.

En el caso de Rodríguez, en su local puede atender ahora mismo a nueve personas: «Si tengo una mesa con seis personas y me entra una reserva de cuatro ya no la puedo coger». Nataly entiende que «lo más importante es la distancia», pero no comparte la limitación de la hora de cierre: «La gente se reúne más en sus casas y no se toman precauciones. Casi todos los brotes se están dando en reuniones familiares y de amigos porque hay más relajación».

Por otra parte, ambos profesionales lamentaban frente al palacio municipal de María Pita que nunca fueran incluidos en ningún cribado para realizar pruebas PCR: «Somos personas muy expuestas, porque por nuestros locales pasa mucha gente y porque tocamos todo. En nuestra profesión siempre fue muy importante la higiene y ahora aún se tiene que ser más exhaustivos».

Además, son conscientes que la hostelería es un sector que mueve mucho a su alrededor. «No parece que vean la repercusión. Ya no solo es que cierre un bar al que no le iba muy bien, porque eso provoca que se deje de comprar mercancía y que el dinero no se mueva», comentaba Nataly. Ella también afirmaba que uno de sus distribuidores de vino le había dicho que «A Coruña es la ciudad de Galicia donde peor está la situación».