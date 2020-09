Sara Lúa y su gata Jazz, portada de Gatocan

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 10/09/2020 05:00 h

Sara Lúa toma el relevo de Jorge Vázquez. El año pasado el diseñador betanceiro cedió su imagen para la portada del calendario solidario de Gatocan. Hace 12 meses nunca habíamos oído hablar del coronavirus y tampoco conocíamos a esta mujer que derrocha vitalidad y entusiasmo, además de ser una cocinera notable. Las cosas cambiaron desde entonces. Sara participó en la última edición de MasterChef, la más coruñesa de la historia. No tuvo tanta fortuna como Iván Mariñas, que se coló en la final y terminó tercero, pero tuvo un papel destacado. Pues durante todo el 2021 a Sara la veremos en la portada del almanaque que cada año llega a miles de hogares. «Una de las que colaboran con la asociación es vecina y me lo comentó. Toda la vida tuve gatos y desde hace unos años también tengo perros, La gata se llama Jazz y los perros Lola y Uma. Mi madre adoptó una perrita, Dada. Me encantan. La que sale en la foto de portada es mi gata», comenta. De MasterChef a la primera página del calendario de Gatocan. «Mantenemos el precio de cinco euros y estará a la venta desde mañana en el departamento de mascotas de El Corte Inglés, tanto en Ramón y Cajal como Marineda, así como en las clínicas veterinarias y tiendas colaboradoras», explican desde esta entidad. Dan cobijo a 250 perros y gatos hasta que consiguen que sean adoptados. Desde su creación lograron que más de dos mil animales encontrasen una familia. Cuentan con unas instalaciones únicas de 11.000 metros cuadrados llenas de mascotas y de dignidad. Su labor, y el tirón de Sara Lúa, que tiene un perrito en su foto de perfil, seguro que servirán para recaudar muchos fondos.