El presidente de los hosteleros coruñeses: «La situación es insostenible y lo peor está todavía por venir»

La Voz de Galicia Fernando Molezún

a coruña 09/09/2020 14:25 h

Diez minutos de parón a las once de la mañana y concentración de empresarios y trabajadores de hostelería ante sus locales, con el objetivo de apoyar la manifestación convocada por el sector en Madrid para protestar por las limitaciones a las que se ha visto sometido por culpa del covid y la falta de ayudas. Ese era el plan inicial que muchos hosteleros de la ciudad y la comarca extendieron más allá, organizando caceroladas y recorriendo distintos establecimientos, como hicieron en O Burgo. «Queremos aportar un granito de arena a la reivindicación con un poquito de ruido desde aquí», explicaba en radio Voz Antonio, propietario de la cervecería El Potro, que lamenta no poder utilizar la barra de cinco metros que tiene en su local: «Cabrían tres personas con total seguridad. No tiene sentido. Y desde que cerramos antes por las noches ha bajado muchísimo la facturación. La gente no toma postre, no toma café, ni un chupito... No estamos hablando de cerrar a las cinco de la mañana, solo de ser un poco más flexibles».

La convocatoria en la ciudad herculina contó, además, con la participación de uno de sus locales más emblemáticos e históricos: el Manhattan de la plaza Pontevedra. Antonio Taibo, su propietario, secundó está protesta del gremio y señaló que fue «la primera vez que ocurre así».

Idénticas reivindicaciones se escucharon en Madrid, en la manifestación en la que participó el presidente de los hosteleros coruñeses, Héctor Cañete: «Toda la hostelería de España está diciendo basta, que no podemos más. No somos los culpables de esta pandemia, sino los que estamos sufriendo el mayor impacto, los que estamos cerrados. Y a pesar de eso se nos está criminalizando», contó desde Cibeles el responsable de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, que aseguró que «la situación es insostenible pero lo peor está por venir. El verano ha sido muy malo y no lo esperábamos. Creíamos que nos dejarían trabajar para poder recuperarnos del confinamiento, pero no ha sido así. No hemos facturado, y el invierno y la primavera se avecinan por lo tanto muy duros. Habrá que empezar a devolver los préstamos ICO, que no sabemos cómo lo vamos a hacer porque no estamos facturando ni para cubrir gastos y menos para generar el dinero que no hicimos durante el confinamiento».

En declaraciones al programa Voces de A Coruña, Cañete reclamó ayudas específicas para los empresarios de ocio nocturno —«si no se les deja trabajar, habrá que ayudarles. Tienen que vivir, tienen familias y los gastos siguen. No basta con descontar la cuota de autónomos y nada más»— y un plan de rescate para todo el sector: «No podemos seguir trabajando con un 50 % de aforo, sin barras, con limitación horaria... Son muchas restricciones y nos están dejando una caída en la facturación que ronda el 50 %. Y si no se prorrogan los ERTE y no hay un plan de rescate del sector veremos muchos cierres y muchos despidos en los próximos meses. La situación empieza a ser límite para muchos compañeros. Es la ruina», concluyó.