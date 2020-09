Fiestas recortadas

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 10/09/2020 05:00 h

Hace unos días les hablaba de la celebración de La Santina organizada por el Centro Asturiano de A Coruña. «La misa tradicional de la patrona también la anulamos. Solo hicimos el reparto de bolllus preñaos y sidra y los tradicionales donativos a la Cocina Económica y Renacer», me aclaraba José Manuel Rodríguez, el presidente de este colectivo. Los que sí mantuvieron la misa fueron los cubanos, que el 8 de septiembre también celebran le fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. En la iglesia de Santa Lucía estuvieron la pianista cubana Alexis Diez y su hija Dinorah Valdés, que pusieron la nota musical a una celebración muy condicionada por la pandemia. «No se lo dijimos a mucha gente porque el aforo tiene que ser limitado», me comenta poco antes del inicio de la misa Conchi Carrodeguas. Después se fueron a tomar unos mojitos al restaurante Entre 2 de la calle Emilia Pardo Bazán, cuyo propietario es el cubano Armando Peña. «A la iglesia vino más gente de la que pensaba, pero los cubanos mayores no fueron por miedo y precaución», asegura.