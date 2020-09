Familias en folga llama a los padres a dejar las aulas vacías

0

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 09/09/2020 10:55 h

El colectivo Familias en Folga hace un llamamiento para que los padres no envíen a sus hijos al colegio en este comienzo del curso con el objetivo de «protestar pola improvisación e falta de dotación de recursos» por parte de la Consellería de Educación para adaptar el inicio de curso a la situación de pandemia producida por el covid-19.

Al igual que los sindicatos y diferentes asociaciones de padres y alumnos, Familias en Folga considera que «non se dan as concidicións mínimas de seguridade sanitaria para volver á escolas», y ven «insuficientes» las huelgas de los días 10 y 16. «Non ten sentido expoñer á cativada a ese escenario nin siquera un día», sostienen, y advierten que en la situación actual en los centros escolares ni se minimiza el riesgo de contagio, ni tampoco se propicia un ambiente para el aprendizaje y la socialización.

Dadas las dificultades de conciliación para secundar esta huelga, el colectivo anima en sus redes a la autoorganización comunitaria para que las personas que quieran unirse a la protesta puedan hacerlo. De hecho, una de las demandas del colectivo es precisamente la articulación de mecanismos que posibiliten la adaptación de las condiciones de trabajo a las nuevas circunstancias familiares, ya que parte de los servicios que existían hasta ahora, como el comedor o las actividades extraescolares, no funcionarán y, además, se «multiplican os períodos nos que as crianzas deberán permanecer na casa por precaución».

A juicio de la agrupación, el diseño actual de las medidas en el plan no responde a los conocimientos actuales sobre el virus ni sobre su transmisión, que recomendaría optar por grupos muy reducidos, espacios abiertos siempre que sea posible y tiempos de permanencia más cortos. En este sentido, señalan que si los criterios adoptados fueran sanitarios no existirían diferencias en los protocolos entre primaria y secundaria, donde no existen los grupos burbuja y sí se permitió reducir la ratio para garantizar la distancia de 1,5 metros.

Llaman también a atención sobre las posibles situaciones de desigualdad que se puedan producir en esta situación. Por una parte, la falta de refuerzos de personal docente efectivos no posibilita la compensación de la brecha que produjo el acceso desigual a la educación a distancia. Por la otra, no perciben que los documentos hechos público por la Consellería aseguren que estas diferencias no se vuelvan a producir en el caso de un nuevo cierre de aulas o centros, porque ni concreta mecanismos de dotación de herramientas tecnológicas ni para a apoyo al alumnado, aseguran.

Por todo ello, Familias en Folga entiende que «son as familias as que deben exercer a responsabilidade que as institucións están eludindo» e invitan a dejar las aulas vacías hasta que la consellería ponga los medios para que la escuela pueda cumplir con el mínimo riesgo su función social.