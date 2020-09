Estas son las calles de A Coruña afectadas por las restricciones anticovid

0

La Voz de Galicia LA VOZ

A CORUÑA 09/09/2020 23:58 h

Tras la reunión del comité clínico celebrada en la mañana de este miércoles, las restricciones para tratar de frenar la expansión se han suavizado en prácticamente toda la comarca coruñesa, reduciendo su intensidad de forma especial en Arteixo, donde las medidas eran más duras.

También en la ciudad de A Coruña se relajan las limitaciones, salvo en las zonas donde se concentran el mayor número de casos. Aunque no al completo, estas restricciones afectan a parte de los barrios de Agra, Sardiñeira, Os Mallos, Vioño, Ventorrillo, Sagrada Familia, y Estación. Los técnicos de Sanidade han fijado un perímetro de seguridad donde, entre otras cuestiones, no podrán reunirse más de diez personas. Esta zona queda delimitada por la ronda de Outeiro con Manuel Murguía, el Paseo de Ronda, Gregorio Hernández, ronda de Nelle, Fernando Rey, avenida Alfonso Molina, así como por la ronda de Outeiro en el tramo de la Estación de San Cristóbal, la avenida de Salgado Torres, avenida de Cádiz, avenida del Ferrocarril, avenida de Arteixo, el polígono de Vioño, rúa Pasteur, la avenida de Finisterre, la calle Alcalde Jaime Hervada, calle Ágora y la travesía Antonio Pedreira Ríos, y por el tramo de la ronda desde Manuel Deschamps hasta Manuel Murguía.

La decisión se adoptó de acuerdo con el informe emitido por la Dirección Xeral de Saúde Pública este miércoles, que señaló que la incidencia acumulada a 7 y 14 días muestra una tendencia constante a la baja, aunque el descenso se está produciendo de forma lenta. En el municipio de A Coruña, la tasa a 3 días se redujo hasta llegar prácticamente a igualarse con la tasa global de la comarca. El "hecho fundamental", según Saúde Pública, es que la distribución de los casos no es uniforme en el concello, detectándose la agrupación de casos en determinadas zonas de la ciudad. De ahí que se haya decidido mantener restricciones intermedias, no tan agresivas como las soportadas hasta ahora por Arteixo, en esas áreas o barrios con mayor concentración de casos. El informe recomienda mantener las medidas en las zonas de mayor incidencia, sin que exista inconveniente para que el resto del término municipal pueda quedar con las limitaciones que afectan la otros territorios de Galicia en los que no existen brotes.

Sobre el Concello de Arteixo, Saúde Pública señaló que si bien las tasas permanecen altas, se redujeron a lo largo del tiempo. El número de casos diarios tiende también a la baja desde hace tres días. La recomendación de los técnicos fue mantener las restricciones al mismo nivel que las que afectan a las zonas de mayor incidencia de A Coruña.

Dada la evolución en el resto de los concellos de la comarca que todavía permanecían con algunas contenciones, entienden los especialistas que no existe inconveniente en levantar las restricciones y que se sigan las mismas indicaciones establecidas para el resto de los ayuntamientos de Galicia en los que no hay en la actualidad brotes.