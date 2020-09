Mercadillo de patines

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 08/09/2020 05:00 h

Montar uno hoy en día no resulta sencillo. Por ejemplo, lo más socorrido es la ropa y ahora no se pueden poner a la venta prendas por motivos de seguridad. Pero en el mercadillo al que me refiero vendieron algo que no suele ser habitual, patines. «Además de recaudar dinero lo hicimos porque es una manera de dar a conocer nuestro deporte y, claro, no podían faltar los patines», explica Eva Sanjuán desde As Brigantias Roller Derby. En la pasada liga acabaron en cuarto puesto, solo por debajo de equipos de ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. Precisan fondos y visibilidad. Este pasado fin de semana montaron el rastrillo en el local de la asociación Acéfala en la avenida de Hércules y ya piensan en repetir. «Estuvo muy bien. Vino mucha gente, vendimos alguna cosilla y bastantes personas se interesaron por este deporte. Lo volveremos a hacer», aseguran. En la web www.brigantias.com tienen toda la información.