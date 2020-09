Cien metros lisos a los 83 años

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 05/09/2020 05:00 h

Está jubilado hace años, pero sigue madrugando. Ya no va al banco en el que trabajaba ni tampoco al bar que tenía su familia en la calle de los Olmos. Álvaro Crego se levanta cada día temprano para hacer deporte. «Hago una media diaria de 20 kilómetros en bicicleta. Siempre fui muy deportista y es algo que necesito hacer. Estoy diagnosticado de EPOC y me conviene la actividad», relata este locuaz coruñés cuyas pasiones son el fútbol y el atletismo. No hace falta tirarle de la lengua demasiado para que te relate su pasado deportivo. «En cien metros lisos fui campeón gallego en 1956. Paré el cronometro en los 11 segundos. Ya cuando jugaba al fútbol en el Orzán o el Imperátor siempre era el más rápido», recuerda el Usain Bolt blanco. «En lo de las carreras me metí por casualidad para librarme de las guardias en la mili. Pero a mí lo que me gustaba era el fútbol. Era defensa y estuve a punto de irme a jugar al Oporto, pero mi madre no me dejó. Es una espinita que tengo clavada, pero era necesario ayudar en el negocio», destaca. Los coruñeses veteranos recordarán el restaurante Crego en los Olmos, cuyas grandes especialidades eran el pulpo y los productos del mar. Ahí tienen a Álvaro, en el dique de abrigo, recordando a sus 83 años aquellas carreras de cien metros lisos en las que no tenía rival. Ahora ya no parecen tan lisos como cuando era un joven deportista.