Rafael Menéndez, director del IES Fernando Wirtz: «Los coches tienen que ir a 50 km/h para que pueda abrir las ventanas»

La Voz de Galicia A. g. chouciño

a coruña 03/09/2020 14:17 h

Inmersos en reuniones. Así se encuentran todos los centros educativos de A Coruña estos días para adaptar sus instalaciones y ajustar los cursos a las nuevas medidas que marca el protocolo emitido el 31 de agosto. «En estos momentos tenemos obras en la segunda planta que esperemos que estén finalizadas para el inicio del curso», indicó Rafael Menéndez, director del IES Fernando Wirtz, al programa Voces de A Coruña, de Radio Voz. En este caso su mayor problema se encuentra en la calle, concretamente en los vehículos que circulan por Alfonso Molina: «Una de las recomendaciones básicas que nos piden es tener las clases aireadas. Entonces los coches tienen que ir como mucho a lo que marca la señal, 50 km/h, para que pueda abrir las ventanas. Así el nivel de ruido bajaría en un 80 %», explicó Menéndez. El director añadió que le pedirá al Ayuntamiento que intente solucionar este problema para poder tener una comunicación óptima entre los docentes y los alumnos. «Todos sabemos que no se cumple el límite de velocidad», sentenció.

Por otra parte, también indicó que con la nueva distancia de seguridad, de 1,5 metros, no dispone ni de las aulas suficientes, ni de horarios. «Tenemos la dificultad de que nosotros trabajamos de 8.30 a 22.30 horas todos los días de la semana. La solución pasa por colocar mamparas en las aulas técnicas, que en nuestro caso son la mayoría, dado que la consellería lo permite aunque no haya ese metro y medio», señaló Menéndez. A mayores de esta actuación, también avanzan que tendrán que pasar algún grupo a la tarde. «Aún estamos dialogando sobre cuál será el más adecuado, pero algún curso de la ESO y algún ciclo formativo tendrán que cursar a partir de las 16.00 horas». Un cambio que el director confiesa que realizan porque no tienen «otra alternativa». Otra novedad este curso es que los estudiantes de ESO con turno de mañana no tendrán la clase del martes a la tarde. «No va a poder ser al pasar grupos al turno de las 16.00 horas. Para ajustar este cambio lo que haremos será prolongar una hora en algunas mañanas. Aún estamos mirando cómo las organizaremos».

En cuanto a las entradas y salidas, Menéndez informó que se realizarán de forma escalonada y las primeras y últimas clases tendrán un horario flexible para evitar la masificación. «Vamos a tener el centro abierto desde las 8.00 horas para que se haga de forma repartida. No se pueden recibir de golpe a 700 alumnos sin que no se amontonen».