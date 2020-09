Dolores Blanco: «Pasar clases a la tarde acribillaría a muchas familias»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Brea

La Voz 06/09/2020 05:00 h

El inicio del curso escolar sigue sumido en un mar de dudas para todos los implicados. Uno de los colectivos que más está sufriendo es el de los padres y madres, que juegan un papel fundamental. Dolores Blanco es la presidenta de la Federación Provincial de Anpas de Colegios Públicos y destaca el trabajo de estas asociaciones: «Si sumas el programa madruga, el comedor y actividades extraescolares son cinco horas y media no lectivas que los niños pasan en el colegio».

—¿Cree que pasar clases a la tarde sea una buena medida?

—No me parece la mejor alternativa, aunque entiendo que si se aplica es porque no hay otra. Y es que no es lo mismo en septiembre que en diciembre, cuando a las seis de la tarde ya es de noche. La opción sería habilitar más espacios y profesorado.

—Además, podría provocar problemas de conciliación.

—A muchas familias las acribillaría. Aunque haya miembros que no trabajen, la vida está organizada con el colegio por la mañana. Y, ¿cómo se va a decidir qué grupos van por la mañana y por la tarde? También podría acabar generando problemas de conciliación para los propios docentes.

—Y este verano, ¿cómo ha transcurrido para ustedes?

—Fue horroroso. Hay que quitarse el sombrero con las AMPA, porque no hubo vacaciones. Todos estaban pendientes de lo que iba sucediendo, pero llegamos a septiembre casi como al principio. Hay cosas que faltan por saber principalmente relacionadas con actividades extraescolares, que no se hacen de un día para otro.

—Esas actividades a las que se refiere, son muchas veces un salvavidas para las familias.

—Es que tienen que saber qué hacer con los hijos. Somos una parte muy importante del tejido educativo. La conciliación sería imposible si no hay AMPA trabajando. Algo se nos debería de tener en cuenta.

—¿Qué echan de menos?

—Creo que hace falta que se clarifique, por ejemplo, si las actividades se pueden hacer en un mismo espacio con grupos burbuja si entre estos se guarda la distancia de seguridad. En el caso del comedor se especificó en el protocolo, pero nada se dice de las extraescolares.

—Se les carga con mucha responsabilidad en este caso.

—Es un problema añadido. Yo quiero que se indique lo que está permitido y así poder seguir las pautas del protocolo para que se me exima de responsabilidad en el caso de producirse algún contagio. Tener un respaldo legal y que no exista la posibilidad de que se considere que se haya cometido algún tipo de negligencia. Somos voluntarios y hacemos lo que podemos como para asumir más cosas a mayores.

Algunos centros eliminan el fútbol y el baloncesto

Las asociaciones de madres y padres de los centros educativos trabajan con la esperanza de que las actividades extraescolares puedan comenzar con la mayor normalidad posible. Eva González, del ANPA Milnenos del CEIP Emilio Pardo Bazán, comenta que tienen previsto empezar en octubre: «Ya todos los años hacemos el cuadro de actividades en julio. Nosotros tenemos 17 para primaria e infantil y esperamos que todas se puedan llevar a cabo». Eso sí, este curso «hay que limitar las plazas y repartir los espacios en función de la capacidad del monitor de gestionar los grupos».

Actividades como yudo «tienen mucha demanda y será necesario desdoblar. Cada niño trabajará en su sitio, porque no puede haber contacto. Es más difícil de gestionar que, por ejemplo, el ajedrez, donde tienen que estar sentados, o robótica, en la que cada niño tiene su ordenador y solo lo toca y utiliza él. Cada una tendrá su protocolo, que se suma al de la asociación y, a su vez, al del colegio», explica Eva.

Pero en otros casos sí que prescindirán de alguna iniciativa, como las deportivas. El Apa As Mariñas del CPI Cruz do Sar de Bergondo suprimen fútbol y baloncesto, explica su portavoz, María José Ferreño. «El protocolo no explica cómo hay que proceder», asegura. Van a tener que hacer modificaciones para adaptarse al espacio y esta es una asociación con más de 300 socios en un colegio que cuenta con algo más de 400 alumnos.

Ferreño apunta que «hacemos actividades y tenemos autobuses para que lleven a los niños a casa. Esto esperamos poder mantenerlo». También afirma que «aún queda mucho trabajo por hacer y llevamos en ello desde julio, aunque fue en balde porque no sirvió para nada. Tenemos plan A, B y C para utilizar el que mejor se adapte a lo que diga la Consellería de Educación. Nos meten responsabilidad y tenemos que ser muy estrictos».