Arte en Riego de Agua

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 03/09/2020 05:00 h

La Asociación de Artistas fue de las primeras en organizar una exposición cuando terminó el confinamiento. Y desde entonces no han parado de presentar obras en la cafetería La Asociación de Riego de Agua. «Es que tenemos a los socios esperando y no damos hecho», me explica Mari Carmen Calviño. Y con el comienzo de septiembre toman el relevo en las paredes del local Marisa Rodríguez y Antonio Cuadrado, que exponen hasta final de mes.