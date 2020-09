El TSXG deniega la petición de hosteleros de A Coruña, Lugo y Pontevedra de anular las restricciones impuestas por la Xunta

0

A Coruña 01/09/2020

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó en un auto notificado este martes «denegar a medida cautelarísima» solicitada por las asociaciones de hosteleros de A Coruña, Luga y Pontevedra, las cuales «solicitaban a suspensión da aplicación da orde da Consellería de Sanidade do 15 de agosto do 2020 na que se establecen novas medidas de prevención para facer fronte á crisa sanitaria da covid-19».

En concreto, el recurso se dirige contra la disposición que ordena el cierre de las discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, así como contra la que fija como hora máxima de cierre de los establecimientos la una de la madrugada, sin que se pueda permitir el acceso de clientes a partir de la medianoche. Asimismo, indican desde el tribunal, los profesionales del sector también recurren contra la medida que «ordena o consumo dos locais en barra ou sentados en mesa, ou agrupacións de mesas, asegurando o mantemento da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes».

La sala destaca que una suspensión cautelarísima como la que solicitan los hosteleros «significaría activar unha fonte importante de contaxios, que derivan non só da apertura de locais de ocio nocturno, e unha extensión no límite de apertura dos demais establecementos da hostalaría, senón tamén dunha falta de distanciamento interpersoal, que representa unha das medidas de maior eficacia para evitar contaxios».

Así, los magistrados indican que «non poden prevalecer sobre o interese xeral o particular das empresas do sector». Además, advierten de que las cifras de la evolución de la pandemia son «altamente preocupantes». Las medidas, resalta el TSXG, se adoptaron para «responder á situación de especial risco derivada do incremento de casos positivos».

Los jueces señalan que no ignoran «as importantes perdas» que las restricciones suponen para los negocios, así como que detrás de la solicitud de la medida cautelarísima está «o interese dos empresarios de atallar e evitar os prexuízos en épocas do ano como é a estival, grazas ao turismo». Con todo, recalcan que «tendo en conta a natureza dos intereses en conflito e a indubidable preponderancia do interese xeral na protección da saúde pública» deben denegar la medida proviosionalísima solicitada.