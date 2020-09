El área sanitaria de A Coruña y Cee suma cinco hospitalizados nuevos y sobrepasa los 1.400 casos activos

El centro hospitalario alojó y buscó casa a 43 personas que superaron el covid y que no podían regresar a sus casas por diferentes motivos

Lo más urgente era tratar a los enfermos -266 infectados a un tiempo llegó a tener el Chuac-, pero durante lo más duro de la pandemia el hospital también hizo de alojamiento e, incluso, de residencia para los más frágiles, la mayoría ancianos, sobre todo los meses en los que el coronavirus cerró a cal y canto la posibilidad de buscar apoyos para vivir fuera cuando no se puede vivir solo. La convalecencia durante lo más crudo de la crisis sacó a la luz otros problemas cuando el covid lo puso todo patas arriba y evidenció que el alta sanitaria no siempre y no solo es una cuestión médica.

Seguir leyendo