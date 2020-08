El TSXG ratifica la denegación de la medida cautelar solicitada por los hosteleros de A Coruña contra las restricciones de la Xunta

a indubidable preponderancia do interese xeral na protección da saúde pública

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 28/08/2020 13:09 h

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la denegación de la medida cautelar solicitada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña en relación a las limitaciones impuestas por la Xunta el 7 de agosto para frenar la transmisión del covid-19 en la ciudad herculina y su área metropolitana. Los profesionales del sector pedían al tribunal que suspendiese la aplicación de las disposiciones que ordenan el cierre de los locales ligados al ocio nocturno y que fijaban como hora máxima de cierre de los negocios de hostelería y restauración las doce y media de la noche.

La decisión de los magistrados ha sido la de ordenar en el auto que se mantengan las medidas preventivas cuestionadas, salvo en lo que se refiere al horario de cierre, que fue modificado por el gobierno autonómico en la orden del 15 de agosto. Esta última orden alarga el cierre a la una de la madrugada, mientras que la del día 7 la establecía a las doce y media.

El Superior destaca que deben ser ratificadas las medidas preventivas «polas razóns xa expostas no auto do 13 de agosto», entre las que destaca la «a indubidable preponderancia do interese xeral na protección da saúde pública».