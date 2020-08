Sanidade pide a los alcaldes de la comarca de A Coruña más control en centros cívicos y sociales

0

La Voz de Galicia F. Brea

A Coruña 24/08/2020 15:31 h

Las medidas restrictivas seguirán, por ahora, igual en A Coruña y su área metropolitana. El comité técnico no ha optado por endurecerlas, pero sí que ha hecho recomendaciones a los regidores en la reunión de este lunes. Por una parte, pidió a los concellos que hagan hincapié en controlar que se cumplen las normas en los centros cívicos y sociales, algo que, por ejemplo, desde el Ayuntamiento coruñés se afirma que ya hace con rigurosos protocolos y medidas para evitar la propagación del covid-19.

El punto que más debate y dudas provocó fue que Sanidade propusiera a los concellos analizar la posibilidad de cerrar las playas durante la noche. Aunque no se dijo específicamente, podría ir encaminado a evitar la celebración de botellones. Pero aquí saltó la duda de si las Administraciones locales tienen competencias para restringir la movilidad en los arenales. Por ello, los alcaldes le pidieron a la Xunta que si tomaba una decisión sobre las playas elaborara una norma que fuese homogénea para todos los ayuntamientos, y no que se quede en una recomendación que unos tengan la capacidad de cumplir y otros no.

El comité técnico tiene previsto volver a reunirse el miércoles para analizar de nuevo la evolución en A Coruña.