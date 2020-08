Le jefa de Medicina Preventiva del Chuac: «Hay contagiados y contactos que no se toman en serio el aislamiento»

0

La Voz de Galicia F. Brea

A Coruña 25/08/2020 05:00 h

Las medidas adoptadas en A Coruña parece que podrían estar siendo «de cierta utilidad», comenta María José Pereira, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Chuac, aunque también destaca que hay que incidir en ellas. «Yo soy prudente. La única lectura positiva que hago es que los casos no se están incrementando exponencialmente», explica Pereira, quien considera que «una cosa es establecer recomendaciones, pero hay que ser más estrictos en su cumplimiento».

Y es que la facultativa del complejo hospitalario coruñés afirma que «tenemos dudas de que la población entendiera bien todas las normas, porque si se siguieran esto tendría otro color. Un enfermo y sus contactos tienen que estar en casa, porque de otra manera no vamos a conseguir nada. Hablamos con profesionales de la atención primaria que llaman a gente y no es la primera ni será la última vez que intentan localizar pacientes y no los encuentran. Hay contagiados y contactos que no se toman en serio el aislamiento y la cuarentena».

Pereira apunta que «alguno puede ser que tenga dificultades económicas o sociales para hacerlo, pero también deben saber que las instituciones estamos para ayudar y solventar esos problemas. Es duro y se pasa mal, por eso si existe alguna persona que no cumple por algún motivo, tiene que saber que estamos aquí para darle nuestro apoyo». Asimismo, la jefa de Medicina Preventiva del Chuac recuerda a la población en general la necesidad de usar mascarilla, mantener la distancia y evitar reuniones masivas.