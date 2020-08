Orpea asegura que los 15 contagiados en la residencia son asintomáticos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. Brea

A Coruña 21/08/2020 18:53 h

El número de contagiados en la residencia de mayores Orpea de Culleredo asciende finalmente a 15, al darse a conocer durante la jornada de ayer dos nuevos positivos entre la plantilla de trabajadores. En total son cuatro empleados y 11 usuarios los que están afectados por el covid-19.

Aun así, le casos revelados ayer no son a mayores de los 13 anunciados en un primer momento, sino que la Consellería de Política Social no los había incluido al no haber recibido la comunicación de la empresa, pero pertenecen al primer cribado realizado.

Desde Orpea, el responsable de comunicación, Ricardo Buchó, asegura que las 15 personas están aisladas y pasando la enfermedad sin desarrollar síntomas, lo que «los tranquiliza tanto a ellos como a sus familiares».

Situación «controlada»

Así, afirma que la situación está «controlada» y tras haber identificado a las personas infectadas «cada una de ellas se ubica en sectores diferenciados de la residencia».

Las visitas a todos los usuarios están restringidas, así como la salida de estos al exterior. Además, Buchó explica que el resto de mayores «siguen haciendo actividades en pequeños grupos», por lo que hay «cierta normalidad».

El responsable de comunicación de Orpea recalca: «Que los contagiados sean asintomáticos les aporta tranquilidad a ellos y también a sus parientes».