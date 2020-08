Cinco rutas para iniciarse con la bicicleta este fin de semana en el área de A Coruña

0

Con el fin del confinamiento llegó el bum de las bicicletas a A Coruña. Las ventas se dispararon hasta tal punto, que en muchas tiendas de la ciudad herculina se quedaron sin existencias. Con esta moda de moverse sobre dos ruedas más que evidenciada en la urbe, muchos de los que se han iniciado en el mundo de las rutas ciclistas buscan ahora cuáles son las mejores opciones para disfrutar en familia o para hacer sin mucho esfuerzo. La Asociación Ciclista Crunia propone estas cinco alternativas que no te dejarán indiferente.

De ruta por el río Lambre

La primera recomendación pasa por desplazarnos hasta el municipio de Paderne, concretamente hasta la parroquia de San Pantaleón das Viñas. En esta ubicación comienza una ruta que, pese a no estar homologada, nos va a ofrecer un paraje impresionante y apenas presenta mucha dificultad. No obstante, se recomienda llevar GPS o usar aplicaciones como Wikiloc para no salirnos del recorrido. Durante el transcurso de este paseo a las orillas del río Lambre pasaremos por la parroquia Ponte do Porco, en donde podrás encontrar también señalizaciones del Camino Inglés que une Ferrol con Santiago de Compostela.

Se trata sin duda de una opción muy interesante para hacer si se tiene hijos y que ofrece un plus añadido al final del recorrido: la ruta de los muiños del río Medio. Un sendero para hacer a pie y con el que poner el broche de oro a una tarde de ejercicio.

Recorrer la costa de Arteixo

Si se busca una ruta más costera, en Arteixo podrás encontrar alguna tan atractiva como la senda azul. Se trata de un recorrido que pasa por arenales que disponen de la bandera azul. En este caso, podrás apreciar desde el sillín de tu bicicleta las playas de Combouzas, Valcovo, Repibelo y Barrañán entre otras. Es un trayecto de 6,4 km. (12,8 km. ida y vuelta) con el suelo asfaltado y que se suele iniciar desde el arenal de Sabón.

Lo mejor de todo es que podrás finalizar la experiencia con un buen baño en el mar si vas equipado con una mochila playera.

Trayectos personalizados alrededor del embalse de Cecebre

Un poco más cerca de la ciudad herculina se encuentra la ruta por el río Mero entre el puente de A Pasaxe y el embalse de Cecebre. Un paraíso natural frecuentado también para hacer running o pasear. Gran parte del trayecto se puede realizar a través de pistas de tierra, con algún tramo asfaltado. Además, varios puentes sobre el río brindan la posibilidad de personalizar el trayecto y realizar combinaciones de distinta longitud.

Sus características hacer que sea muy recomendable para todo tipo de público. Sus pistas son totalmente llanas y muy asequibles para cualquier principiante. Por otra parte, su aliciente es la gran variedad de especies animales y vegetales que se pueden encontrar por la zona.

Descubre Os Caneiros en bici

Si nos desplazamos hasta Betanzos encontraremos otra opción muy aconsejable para toda la familia: la ruta de Betanzos a Chelo, pasando por Os Caneiros. Es una senda que se encuentra muy bien señalizada y que tiene una longitud de ocho kilómetros entre la ida y vuelta. El punto de partida se puede situar en la propia plaza García Irmáns y desde ahí partir hasta el campo dos Caneiros.

En alguna parte del recorrido encontrarás algunos viales estrechos pero no encontrarás gran dificultad ya que la mitad de la ruta es completamente llana, lo que la hará muy llevadera al mismo tiempo que se contemplan las hermosas vistas que hay en el entorno. Al llegar a Chelo, puedes cruzar el puente y visitar el Aula da natureza.

El clásico herculino

Si lo que buscas es hacer un paseo en bici sin necesidad de recurrir al coche la solución se encuentra a la vuelta de la esquina, concretamente en el paseo marítimo de A Coruña y el entorno de la torre de Hércules. Un sendero azul en toda regla que nos permite recorrer el litoral de la ciudad sin tener que preocuparnos de que se cumpla la distancia con los vehículos.

Como punto de partida, y para que el trayecto sea un poco más largo, se puede comenzar desde la Marina y terminar en O Portiño. En este recorrido hay que hacer especial mención al tramo en el que se encuentra el monumento coruñés, ya que ofrece, por la parte de los campos de la torre, un espacio natural en el que poder desconectar del ruido del centro.