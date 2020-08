La oposición, preocupada por la suspensión de la ruta entre Alvedro y Heathrow

0

A Coruña 20/08/2020 12:30 h

Las reacciones políticas a la suspensión de la conexión entre el aeropuerto de Alvedro y el londinense de Heathrow, al menos hasta el próximo año, no se han hecho esperar. En esta línea, el PP coruñés anunció que trasladará al próximo pleno ordinario su preocupación por lo que consideran «el abandono del aeropuerto» por parte del gobierno municipal. Los populares votaron en contra de la modificación del contrato con Vueling, la compañía aérea que prestaba el servicio de la única ruta internacional que operaba la terminal coruñesa, «por perjudicar gravemente a nuestro aeropuerto», y ya entonces alertaron que la iniciativa «suponía suprimir varias frecuencias con distintos destinos y la desaparición de Bilbao». Señalan también que la decisión «perjudica gravemente al sector hotelero y hostelero de nuestra ciudad, además de al sector empresarial», lo que implicará que no se pueda «evitar así la recuperación del personal que se encontraba sometido a un ERTE».

Por su parte, la Marea Atlántica considera que «é inexplicable que tras asinar un convenio de 900.000 euros anuais con Vueling, o Concello sexa incapaz de esixirlle que manteña a conexión con Heathrow» y reclaman una negociación «para conservar esta ruta e se implique no futuro de Alvedro». El concejal Alberto Lema recuerda que instaron al gobierno municipal a no renovar el convenio con Vueling tras la desaparición y reducción de frecuencias, «destruíndo máis de 20 postos de traballo», pero que la propuesta «foi ignorada e agora vense as consecuencias, un total desperdicio de recursos públicos nun momento de emerxencia, cando son máis necesarios».