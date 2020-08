«Tras la pandemia se incrementaron las citas sobre temas de divorcios y herencias»

0

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 16/08/2020 05:00 h

El confinamiento y el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en cuestiones económicas, familiares y laborales ha provocado que las consultas a los bufetes de abogados se hayan incrementado. En A Coruña está Mosquera&Vicente, que Guillermo Fernández dirige junto con su hermano y recientemente ha firmando un acuerdo con Vestalia Asociados. Así, el coruñés tendrá presencia en Madrid y la marca que dirige Delia Rodríguez tendrá representación en la ciudad herculina: «Al crear alianzas, se ofrece un asesoramiento más amplio y especializado», aseguran.

La convivencia durante el confinamiento ha sido «un detonante para parejas que ya estaban en crisis. El estado de la economía jugará un papel importante, porque no es barato, pero estimamos que habrá un pico de divorcios», comenta Delia. Entonces comienza un proceso en el que hay que determinar, por ejemplo, «el uso de la vivienda, si se habían casado en gananciales, ¿a quién se le adjudica? Se piensa que con el divorcio ya está todo solucionado, pero no. Hay que evitar futuros problemas», explica Guillermo. Por ello, forman un equipo para dar soluciones «a nivel personal y patrimonial».

En A Coruña, dice Fernández, «tras la pandemia han aumentado las consultas referentes a temas laborales y a herencias». El covid-19 ha provocado muchas muertes y eso tiene también sus consecuencias en el campo del derecho. Aunque en Galicia la cifra de fallecidos está lejos de la registrada en otros puntos del país, el abogado coruñés apunta que «llegan consultas por víctimas que estaban en otras partes de España y hay que ver si había o no testamento y cómo son los trámites».

También las citas por cuestiones laborales han repuntado: «Hay casos sobre despidos o ERTE que no se cumplen porque las empresas obligan a los empleados a ir a trabajar o los coaccionan. Además, hay mucha gente que aún no cobró». Estos son los casos que, afirma Guillermo, «no gustan llevar, porque hay personas que tenían una vida normal y estable y tras el 14 de marzo todo cambió».

Anticipación

Tanto Fernández como Rodríguez relatan que «ahora los ciudadanos se interesan más por lo que pueda pasar, para anticiparse a los problemas que se puedan generar. Hay una cultura de asesoramiento que antes no existía. En derecho de familia se informan y blindan mediante contratos prematrimoniales o acuerdos privados porque, de esa forma, reducen los riesgos en caso de una separación contenciosa».

Así, cada vez es más común hacer separación de bienes antes de contraer matrimonio e, incluso, «vienen jóvenes para informarse y algunos buscan un acuerdo prenatal para dejar constancia de que, en un futuro, ambos desearían, por ejemplo, la custodia compartida de los hijos». Estos profesionales aconsejan «asesorarse antes y evitar futuras disputas».

Por otra parte, Delia destaca que «la crisis ha derribado muros geográficos con los clientes, que ya no ven tan imprescindible tener a su abogado cerca. A ambos nos llegan casos de fuera de nuestras sedes de referencia. Se está dando un bum de nuevos clientes sin importar su procedencia». Lo corrobora Guillermo, que resalta que «ahora es raro tener una cita presencial, todo se hace por videollamada».

Las nuevas tecnologías también han cambiado el perfil de la persona que llega al despacho en busca de un abogado en el sentido que «ahora navegan por Internet y ya vienen informados». Aún así, hay «gente que acude a un profesional cuando ya tiene el problema y, a veces, no hay una solución sencilla. Por ejemplo, hay casos en los que un miembro del matrimonio recibe una herencia y se invierte en una casa que es ganancial y luego no está claro a quien pertenece el dinero al no haber hecho un reserva en notaría. Una simple reunión previo con el abogado podría evitar, o minimizar, muchos dolores de cabeza».

Consultas legales a cambio de realizar donaciones de material escolar nuevo

Tanto en la ciudad de A Coruña como en Madrid, ambos bufetes unen sus fuerzas para llevar a cabo una campaña solidaria en favor de los niños más desfavorecidos, ahora que ya se ve más cerca el inicio de un nuevo e incierto curso escolar. La firma Mosquera&Vicente Abogados se suma a la iniciativa promovida en la capital de España por Vestalia Asociados en colaboración con la asociación Ningún niño sin sonrisa. En esta ocasión el objetivo de la campaña puesta en marcha es reunir la mayor cantidad de material escolar nuevo, después de ya haber recolectado juguetes durante la época navideña. «En vez de ofrecer consultas legales de forma gratuita, nosotros lo hacemos a cambio de donativos de material escolar. El cliente paga lo que quiere de una lista de necesidades», comenta Delia Rodríguez, responsable de Vestalia Asociados.