«He tenido que despedir a seis trabajadores con el segundo cierre»

La Voz de Galicia Manuel de la Chica

A Coruña 16/08/2020 05:00 h

En la hostelería coruñesa no ha sentado nada bien las nuevas limitaciones de la Xunta y el cierre del ocio nocturno a nivel nacional. Yago García, socio del pub Rialto, en la plaza de María Pita, ha sido uno de los afectados. «Lo estamos llevando muy mal —cuenta—, porque desde marzo no estamos facturando y solo hemos podido abrir cuatro semanas en julio».

Además, Yago asegura que en julio abrieron «con unas medidas súper restrictivas que se han cumplido al 100 %». En esta línea, este coruñés dice que no comprende que «a pesar de haber cumplido todas las medidas» hayan tenido que cerrar un negocio en el que trabajan seis empleados y los dos autónomos socios del pub. «A esos seis trabajadores no me dejaron meterlos de nuevo en un ERTE y he tenido que despedirlos», afirma.

Yago dice que sabe de «locales que no han cumplido las medidas de protección», pero asegura que en Rialto las han cuidado «a rajatabla». «Hemos pagado justos por pecadores», afirma.

Incomprensión

Al igual que otros hosteleros, Yago dice que «es incomprensible» que se «criminalice» el ocio nocturno cuando «ha habido rebrotes en los gimnasios y siguen abiertos, ha habido casos en ciertos centros comerciales, y siguen abiertos. Al final, como siempre, es la hostelería la que paga el pato».

En esta línea, el dueño de Rialto afirma que precisamente en la hostelería «las medidas que hay son cien veces más efectivas que en cualquier otro sector» y pone como ejemplo de lo contrario a los bancos. «Tú vas a un cajero a sacar dinero, y luego pasa otro y lo toquetea detrás, y el siguiente también. Entre medias no va nadie a desinfectar después de cada uso; en un bar, sí», defiende. También pone como ejemplo de mala práctica el que «todo el mundo en casa de su amigo se quita la mascarilla nada más llegar como si ahí no pudieran contagiarse».

Por eso, Yago afirma que, durante las cuatro semanas que han podido abrir el pub, controlaban el aforo, no dejaban sentarse a nadie sin limpiar las mesas. Estaba prohibido estar sin mascarilla, y había puestos de desinfección con gel en varios puntos.

Un año perdido

El nuevo cierre ha llevado a Rialto a un punto «insostenible». Aunque Yago prefiere no contar las pérdidas del negocio, asegura que da «el año por perdido». «Solo hemos trabajado dos meses a principio de año, en julio solo cubrimos gastos y no ganamos absolutamente nada y en agosto ni siquiera hemos podido llegar a abrir», detalla.

Además de los despidos, Yago asegura que «este cierre no solo afecta a la gente que trabaja en el local, sino que hay muchos trabajos indirectos que también sufrirán, como las empresas de limpieza». Por este motivo, pide que la reapertura de locales como el suyo, ya que «el virus no entiende de horarios y da igual estar en la playa de Orzán con otras 500 personas que estar en un bar que cumple las medidas».

En su opinión, el cierre del ocio nocturno se debe a que «no lo ven como un trabajo serio». «Parece que es más importante trabajar en un banco que en un local de noche», concluye.

«Ahora tengo que decidir si vuelvo a casa de mis padres o me juego todo a mantener el pub»

Daniel Mosquera y Bea Gil abrieron el pub Folk hace un año y prefieren no hacer balance de las pérdidas

Bea Gil y Daniel Mosquera son los socios propietarios del pub Folks, en la calle Orzán. Lo abrieron hace un año. «Como dueños de un local somos unos bebés —comenta Bea—, pero nos ha tocado vivir una situación que nadie se esperaba ni sabía cómo gestionar». Esa situación, por supuesto, es un primer cierre del local durante cuatro meses por el confinamiento y, ahora, un segundo cierre por las medidas tomadas por la Xunta para combatir los rebrotes. «Este año son cero ingresos y todo pagos», afirma Daniel.

Estos dos jóvenes cuentan que ni siquiera han hecho un cálculo de las pérdidas de este año porque les «explotaría la cabeza», pero que se sienten en una encrucijada, porque no saben «lo que va a pasar dentro de un mes, dos o tres». «Ahora tengo que decidir si dejo el piso en el que vivo de alquiler y vuelvo a casa de mis padres o me juego todo para mantener un negocio», explica Daniel, que también avisa de que «el límite que tenemos para aguantar está acercándose».

Piden la reapertura

Con todo esto, Bea sostiene que la única solución para sobrevivir pasa por la reapertura del local: «Solo pedimos que nos dejen abrir hasta la 1 de la madrugada como al resto de la hostelería». Además, Daniel añade que, en Folks, siempre han respetado las medidas de seguridad impuestas por las autoridades «porque somos los primeros interesados en que vuelva la normalidad». Por eso, pide que se hagan controles de locales individuales y se cierren solo aquellos que no se adapten a la normativa en vez de que se decrete el cierre para todos. «Nosotros nos adaptamos a lo que nos digan, pero, por favor, que nos dejen trabajar», concluye Bea.