El área sanitaria de A Coruña y Cee estaría confinada si se tomaran las medidas que aplica Alemania

Enrique Míguez pide responsabilidad a la población y que se cumplan las medidas decretadas para controlar la evolución del virus

La situación actual es preocupante, y así lo reconoce el jefe de la unidad de Enfermedades Infecciosas del Chuac, Enrique Míguez: «No hay que tomárselo a broma, las cifras son muy serias y hay que actuar rápido para que esto no vaya a mayores», afirma. Para el médico del complejo hospitalario coruñés, «lo primero que hay que hacer es que la gente cumpla las normas. Todos tenemos que tomar conciencia».

Míguez apunta que hay que «interpretar los datos. Vemos la realidad con un pequeño retraso, los enfermos se contagiaron hace unos días y los ingresos hospitalarios hace una semana. Con el coronavirus ocurre que entre el 40 % y el 60 % son asintomáticos pero contagian». Así, habla de la posibilidad de que se decrete el confinamiento como «un mazazo, en el que como no eres capaz de discriminar cierras todo. Es como si a un señor en vez de curarle una herida en la pierna decides amputársela. Hay que conjugar la onda epidémica, clínica e infecciosa con la economía». Por ello, las decisiones que se tomen deben ser selectivas según la zona o colectivo que presente problemas: «Antes de imponer el confinamiento en una zona amplia, habrá que hacer que las medidas se cumplan. No tiene sentido que si unos pocos no hacen lo correcto suframos todos las consecuencias. Me molesta que se hable alegremente de confinamiento en un área en la que están 400.000 personas».

