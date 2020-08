La Xunta avala que no existe ningún obstáculo para que el Estado licite el dragado de la ría de O Burgo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 14/08/2020 16:06 h

La conselleira del Mar en funciones, Rosa Quintana, y la conselleira de Infraestructuras y Movilidad en funciones, Ethel Vázquez, mantuvieron una reunión este viernes con representantes de la cofradía de pescadores de A Coruña en la que les trasladaron el contenido de un informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta sobre las discrepancias con el Gobierno central sobre la licitación del proyecto de dragado de la ría de O Burgo que avala que no existe ningún obstáculo en cuanto a la disponibilidad de los terrenos para que el Estado pueda licitar las obras. El documento considera que la postura defendida por el Ejecutivo estatal no es razonable y aclara que el mero hecho de que haya actividad marisquera en la zona no limita la disponibilidad de los terrenos ni la realización de los trámites necesarios para la licitación del contrato. En este sentido, incide en que la Administración estatal fundamenta su posición en un entendimiento poco «informado, formalista y equivocado» del trámite de replanteo del proyecto, previsto en la legislación de contratos del sector público.

De hecho, el informe del gobierno autonómico concluye que la disponibilidad de los terrenos está «plenamente asegurada» pues la Consellería del Mar trasladó en varias ocasiones su compromiso de suspender la actividad marisquera en el momento de ejecución de los trabajos -tal como recoge la declaración de impacto ambiental de la obra, aprobada por el propio Estado- y también la cofradía de pescadores de A Coruña trasladó su intención de cesar la actividad cuando comiencen las obras. El documento incide además en que los títulos para la extracción marisquera que otorga la Xunta no llegan a amparar la ocupación del dominio público, pues solo autorizan la actividad extractiva, y que la Ley de espaldas concede al Estado «amplias potestades de recuperación de oficio, suspensión de actividades y desalojo de los terrenos» de los que es titular y que las podría hacer valer en caso de que hubiera problemas para desarrollar las obras.

Por tanto, la Asesoría Jurídica del Ejecutivo gallego defiende que no pueden alegarse «temores irracionales sobre hipotéticas paralizaciones en el dragado» por la existencia de autorizaciones marisqueras y subraya que el Gobierno central cuenta con las potestades que le otorga la Ley de espaldas para lo improbable caso de incumplimiento de la palabra dada por parte de la Administración gallega y de la propia cofradía. De hecho, indica que el más lógico sería hacer el replanteo del dragado recogiendo la existencia de actividad marisquera en la zona y dejando constancia de esas garantías con las que cuenta -tanto de la Consellería del Mar cómo de la cofradía- para la realización de la obra.

Comportamiento errático

El documento jurídico recuerda también que el propio proyecto para el dragado de la ría del Burgo recoge la existencia de actividad extractiva en la zona y deja claro que será en el momento de ejecución de la obra, y no antes, cuando se deba suspender la actividad marisquera. Por eso, considera irracional que el Estado pretenda hacerlo ya ahora, antes de la licitación de los trabajos. De hecho, el proyecto no dice en ningún momento que la actividad marisquera ponga en riesgo a disponibilidad de los terrenos, por lo que la Xunta lamenta el comportamiento errático mostrado por la Administración del Estado.

Otro ejemplo de que inicialmente el Estado no consideraba necesario paralizar la actividad marisquera antes del inicio de las obras es el hecho de que la declaración de impacto ambiental y el proyecto de la obra vincularan su suspensión a la ejecución de las actuaciones por lo que tampoco se realizó un estudio del impacto económico y social que tendría en los profesionales del sector a paralización de la extracción marisquera meses antes de que comenzara el dragado. Por todo esto, la Asesoría Jurídica de la Xunta defiende que la postura del Estado no tiene sustento en Derecho y que debe calificarse de no razonable al pretender «que se impida sin necesidad y sin causa justa la actividad marisquera, produciendo un grave perjuicio a las personas que tienen como medio de vida a actividad extractiva».

Ante esta situación y dado su interés por la ejecución de las obras el antes posible, el Ejecutivo gallego trasladará nuevamente el compromiso de la Administración gallega de adoptar las medidas necesarias para la paralización de la actividad extractiva en los terrenos afectados en el momento en que, a requerimiento del Estado y de acuerdo con las previsiones del proyecto aprobado, se inicie la ejecución del contrato de la obra. Al mismo tiempo, la Xunta trasladará el compromiso asumido por la cofradía de pescadores de A Coruña de que paralizará su actividad en la zona en cuanto comiencen los trabajos.