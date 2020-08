El TSXG rechaza el recurso de los hosteleros de A Coruña a las medidas impuestas por la Xunta

Bares del Orzán harán una propuesta para flexibilizar las restricciones siempre que se respeten las normas

La hostelería es uno de los sectores más afectados por las restricciones impuestas por Sanidade y en el sector existe el pensamiento de que se están cargando demasiadas responsabilidades sobre ellos.

«As decisións non se adaptan ás características da hostalería, focalízase demasiado en nós», asegura Xabi Barral, dueño de La Barbería. Este local, junto a otros del Orzán, tienen previsto reunirse para realizar una propuesta conjunta de manera que las restricciones sean más flexibles. Entre ellas, que los establecimientos que no sean exclusivos de ocio nocturno pero tengan licencia hasta más allá de la una de la madrugada «poidan abrir máis, sempre que se respecten as medidas».

Seguir leyendo