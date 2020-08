A Coruña acumuló 60 litros de lluvia por metro cuadrado en las últimas 12 horas

Chegou a chuvia a toda #Galicia. Vendo estes mapas da acumulada onte (esq) e ata as 08 h de hoxe (der) non quedou ningún pluviómetro a cero!

Aínda queda unha mañá de chuvia máis intensa nas provincias da Coruña e Lugo e a partir do mediodía xa poderemos ir pechando os paraugas🌂 pic.twitter.com/Za03f08uvF