El Ayuntamiento de A Coruña lanza un mensaje de tranquilidad ante los bulos sobre el confinamiento: «A Xunta non nos informou de ningún tipo de decisión»

A Coruña 11/08/2020 18:01 h

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de su portavoz Xosé Manuel Lage Tuñas, ha emitido este martes un mensaje de tranquilidad a la población a consecuencia del aumento de contagios del covid-19 en el área sanitaria de A Coruña-Cee durante las últimas jornadas. «A nosa alcaldesa está en permanente contacto co conselleiro de Sanidade e co presidente da Xunta mais por agora a Xunta non adoptou aínda ningunha medida nova». Lage Tuñas envió «unha mensaxe de tranquilidade» pero afirmó que entiende «a lóxica preocupación das veciñas e veciños nunha pandemia que nin desapareceu nin reimitiu».

El portavoz explicó este martes que «a Xunta por agora non nos informou de novas medidas. O que sabemos é que están estudando a evolución da situación sanitaria na área da Coruña». En el escrito añade que «se houbera novas medidas por parte da Xunta de Galicia, desde o Concello da Coruña informarase a poboación con total transparencia a través das canles oficiais».

De este forma, desde el gobierno local quieren salir al paso de los mensajes que «están circulando polas redes sociais», que el único que hacen es despertar la intranquilidad de la población y generar una alarma que por ahora no fue transmitida por las autoridades competentes. «La Xunta no nos informó de ningún tipo de decisión». Lage Tuñas aseguró que «se as autoridades sanitarias ditan novas medidas, o Concello da Coruña informará a poboación con total transparencia a través das canles oficiais» y que «non debemos de precipitarnos nin adiantarmos ningunha medida que até o de agora non está sobre a mesa».

Desde el Ayuntamiento constatan que se está trabajando «en liña, de forma coordinada e apoiando as medidas que poñan sobre a mesa as autoridades sanitarias, que neste caso son a Consellería de Sanidade e, por tanto, a Xunta de Galicia. Hai unha comunicación fluída e permanente entre o conselleiro de Sanidade e a alcaldesa da Coruña». El portavoz asegura que este trabajo de cooperación se está haciendo «desde a prudencia e a tranquilidade, sen lle suscitar maior preocupación á poboación da que xa temos todas e todos».