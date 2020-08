Suspendidas las regatas de Perillo y Mera por las restricciones de la Xunta en la comarca coruñesa por el covid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carla Elías

Redacción 08/08/2020 12:19 h

Tras horas de interpretación de la orden publicada en el DOG sobre las restricciones en la comarca coruñesa por el avance del covid-19, finalmente la Liga Galega de Traineras anuncia la suspensión de tres de las regatas previstas para este fin de semana, las banderas de la liga b y la femenina en Perillo, y la que debería celebrarse mañana en Mera. Solo se mantiene la competición que se desarrollará esta tarde en Bueu de la liga a. Desde la Liga explican que la decisión se toma tras consultar a la Secretaría Xeral para o Deporte. «Para a celebración de actividades deportivas non poderán participar máis de dez deportistas de forma simultánea. A superación leste límite circunscríbese exclusivamente a cando se poida garantir a non interrelación de cada grupo de dez. No caso de embarcacións, non máis de dez deportistas por embarcación», detallan desde la organización.

El presidente del organismo, Javier Rodríguez, explicó que ahora estudiarán con los clubes afectados y el resto de las entidades que forman parte de la competición posibles soluciones como buscar alguna fecha alternativa u otro punto donde poder celebrar las banderas suspendidas.