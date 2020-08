La Xunta replica al Gobierno que licite el dragado de la ría y no ponga «escusas»

0

La Voz de Galicia

A Coruña 06/08/2020

La Xunta replicó este jueves a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, que responsabilizaba al Gobierno autonómico de no poder licitar el dragado de la ría debido a las licencias de marisqueo. Desde la Xunta, en cambio, se exige al Estado «que licite de inmediato a dragaxe da ría do Burgo e que deixe de poñer escusas e de culpar ao Executivo galego da paralización dunha obra que depende só da vontade do Goberno central».

Desde la Administración gallega se puntualiza que «non é a comunidade a que debe certificar a dispoñibilidade dos terreos, que son de titularidade estatal, polo que xa ten esa dispoñibilidade e podería licitar as obras».

Además, asegura que la actividad marisquera autorizada en la zona «non afecta á dispoñibilidade dos terreos e a súa incompatibilidade coas obras só se produce unha vez que o contrato sexa adxudicado e formalizado».

Asegura que fue el Estado quien indica, tanto en el proyecto de dragado como en la declaración de impacto ambiental, que la necesidad de cerrar el marisqueo se necesita durante la ejecución de la obra, «e non antes».

Para la Xunta no hay base jurídica para suspender ya la actividad marisquera y no puede hacerse sin justificación. «O marisqueo non é incompatible coa licitación das obras, que é un proceso meramente administrativo, e a súa paralización suporía importantes prexuízos económicos aos profesionais do sector», estiman desde la Administración autonómica.

Asimismo, indica que cuando reciba del Gobierno central la adjudicación y firma del contrato y el calendario de ejecución de los trabajos «procederá inmediatamente a ordenar o cese da actividade marisqueira na zona mediante a suspensión dos plans de explotación existentes». Indica que coincide con la propuesta defendida por los propios mariscadores. «En canto ás compensacións aos profesionais afectados polas obras da dragaxe, a Xunta propuxo xa en xaneiro de 2019 o deseño dun plan social de apoio ao sector ante o cese da actividade no que participasen o Estado, a Xunta e os concellos da zona», recuerda y puntualiza que, hasta el momento, no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo central.

Desde la Xunta se indica que lleva 100 millones invertidos en el saneamiento de la ría, con medidas de apoyo a los concellos, lo que mejoró la calidad de las aguas y estima que «é imprescindible agora que o Goberno de España faga a súa parte e execute a dragaxe, unha obra de rexeneración do litoral que lle corresponde».