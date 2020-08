El portavoz del PSOE de Arteixo deja su acta de concejal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Arteixo 06/08/2020 12:15 h

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Arteixo deja su escaño para incorporarse al Parlamento de Galicia dentro del equipo de Gonzalo Caballero. Martín Seco apela a las normas internas del propio partido para no seguir como concejal. «Son as incompatibilidades que rexen nos estatutos do PSdeG, así que toca despedirse e facer efectiva a renuncia», señaló Seco a través de un comunicado en el que quiso reafirmar su compromiso «coa nosa veciñanza dende o Parlamento de Galicia e agradecer a todos os compañeiros e compañeias que me acompañaron nesta fermosa viaxe, desde os comezos no 2011 con Jose Luis Figueroa e Pilar Souto, que me deu a oportunidade de comezala, ata os meus actuais compañeiros do Grupo Municipal Socialista».

Seco también hizo públicos sus mejores deseos para el grupo de gobierno y a su alcalde, Carlos Calvelo, «para que Arteixo se convirta cada día nun lugar mellor onde vivir, nun pobo con moitas posibilidades aínda por explotar».