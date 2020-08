Nueve de cada diez lectores de La Voz reclaman medidas frente al virus

0

La Voz de Galicia A. G. CH.

A Coruña 07/08/2020 09:34 h

La situación sanitaria en el área de A Coruña preocupa a sus habitantes por la evolución del brote de Meicende, cuyo origen se encuentra en un gimnasio, el positivo de un portero que desarrollaba su trabajo en el ocio nocturno o los nuevos casos que se han detectado esta semana en el comercio y la hostelería de la ciudad. En una encuesta en la edición digital de La Voz se preguntó a los lectores si creen necesario tomar medidas ante el aumento de los contagios. El 91 % de los usuarios participantes (más de 7.600) consideran que las autoridades deben adoptar medidas para frenar la propagación del virus en la urbe y su comarca.

«Se non somos capaces de seguir unhas normas básicas, e ben sinxelas, para convivir, pois terán que ser outros os que as impoñan. Iso é así», comenta el usuario Peridoto en la noticia. En la misma línea opina Ariasdecastro, que sugiere que «se deben prohibir los botellones y las aglomeraciones. En las playas, la gente que pasea no usa la mascarilla en un 60 %. Si no se vigila, se desmadran. Hay mucha irresponsabilidad en general».

En las redes sociales, las interacciones también dejan claro que los ciudadanos quieren que se tomen cartas en el asunto. «Hay mucha gente que se toma esto a la ligera, y los jóvenes no están respetando las medidas sanitarias. Lo digo porque lo he visto en el comportamiento en playas y lugares públicos», señala Jessy en su cuenta de Twitter.

Otros ponen en cuestión si es posible controlar a las personas que acuden a los locales de ocio nocturno y piden que se controlen estos espacios. «Cierre del ocio nocturno y del deporte en espacios cerrados... son las primeras medidas a tomar. Proximidad y/o contacto físico, falta de luz, alcohol... mezcla explosiva», explica un usuario.

El 9 % restante (más de 700 votos) cree que, por el momento, no hay por qué adoptar medidas sobre las ya vigentes en el área sanitaria y que se deben acatar para evitar nuevos casos en la zona.