«Historia Gráfica do Noroeste» como una aproximación al festival coruñés en una de sus ediciones más complicadas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Arantxa Ramos Ponte A. g.

A Coruña 05/08/2020 17:49 h

Las circunstancias de este año no han permitido que el festival Noroeste pueda ser como en las últimas ediciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de A Coruña aprovechará la situación para rendirle un homenaje a la música, que ha sido fundamental en la vida de los coruñeses y también, como señaló el concejal de Turismo y Fiestas, José Ignacio Borrego, «nos peores momentos do confinamento».

Por ese motivo, gracias al trabajo de la Asociación Musical Nonito Pereira, denominada así por el recientemente fallecido periodista, promotor y productor musical, se ha logrado crear la exposición Historia Gráfica do Noroeste. Esta muestra recoge la historia de las 34 ediciones del festival, acompañadas con fotografías de archivo de los artistas, los escenarios y también el público. Según explicó Nonito Pereira hijo «ademais de expoñer as diferentes etapas do festival é un aplauso para os artistas e os técnicos que nestes momentos complicados precisan do noso apoio».

La exposición está distribuida en nueve puntos de la urbe, como son la plaza de Pontevedra, el Obelisco o la Marina. De este modo se puede pasear por la ciudad mientras se rememora en cada una de las fotografías y textos una parte de la historia y de la cultura coruñesa. El edil indicó que «poder desfrutar agora con esa perspectiva da historia do Nororeste non só nos fai ver a intensidade da cultura musical que se fraguou nesta cidade, por xente como Nonito Pereira, senón que nos sirve tamén como punto de partida para seguir avanzando». También apuntó que «nesta situación de pandemia, adaptamos o festival ao que foi case nos seus inicios», poniendo en valor a los grupos locales y gallegos que actuaron en el pasado y a los que actuarán este año, «xurdían as posibilidades que teñen esas bandas para formar parte dun calendario máis amplo de actuación a nivel nacional e internacional, compartindo escenarios cos artistas de moitísimo nivel de cada tempo».

La presentación de la exposición se llevó a cabo en la mañana del miércoles, al lado de la playa de Riazor, desde donde se podía vislumbrar el punto del arenal que siempre había sido reservado para el escenario.