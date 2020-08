El brote de Meicende sigue creciendo y Sanidade no descarta tomar medidas de control en A Coruña

0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 05/08/2020 13:57 h

El seguimiento de los contactos realizado por el área sanitaria de A Coruña-Cee en relación al brote registrado en Meicende ha revelado seis nuevos casos positivos, por lo que en total se contabilizan 55. El número de pruebas PCR realizadas en la jornada del martes fue de 359 y se continúan descubriendo contagios relacionados con el entorno familiar de positivos detectados con anterioridad, así como algún caso aislado.

Ante la posibilidad de que se produzcan nuevos contagios, Sanidade afirma que sigue trabajando «co obxectivo de limitar o risco de novas infeccións, tomando as medidas preventivas indicadas nos protocolos aplicables a esta situación».

Lo que parece claro es que la evolución del brote ligado al gimnasio de Meicende preocupa, ya que el comité técnico de la Consellería de Sanidade se reunió este martes para evaluar el estado del área sanitaria coruñesa. Aunque todavía no se han tomado decisiones, está previsto que el viernes se vuelva a reunir y no se descarta que se adopte alguna medida específica de control. En un principio, si se decretasen, no serían drásticas porque los expertos no ven, de momento, que haya transmisión comunitaria como ocurrió en A Mariña, pero sí preocupa que esté afectando a un área de gran población.