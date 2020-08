El Terreo, en cuarentena al detectarse un positivo entre el personal

0

El afamado restaurante Terreo de la calle San Andrés, líder en TripAdvisor, permanecerá cerrado en principio hasta la semana del 17 de agosto al detectarse este lunes un positivo en covid-19 entre el personal.

La propietaria del establecimiento señaló este martes que el local, que ya permaneció cerrado el domingo y el lunes por tratarse de sus días habituales de descanso, recibió ayer mismo la noticia del positivo de uno de sus camareros, que decidió hacerse la prueba al haber estado en contacto con una persona que padecía la enfermedad. «Ya estábamos cerrados y no reabriremos hasta que pase el período de cuarentena», señaló Ana Señarís.

«Yo casi prefería que nos hiciesen las pruebas, pero nos dijeron que por el momento consideraban que no era necesario»

Además, otros cinco miembros de la plantilla estarán bajo vigilancia médica este tiempo, aunque no serán sometidos por el momento al test PCR, según explicó, ya que «en Sanidade nos han dicho que no, que por el momento nos llamarán todos los días para ver cómo vamos, si tenemos síntomas o no», indicó. «Yo casi prefería que nos hiciesen las pruebas, pero nos dijeron que por el momento consideraban que no era necesario», apuntó la conocida hostelera, quien también indicó que afortunadamente por el momento el camarero afectado se encuentra bien.

«Nos pusimos en contacto con la Consellería de Sanidade para ver qué había que hacer»

Al conocer los resultados este lunes de la prueba, «nos pusimos en contacto con la Consellería de Sanidade para ver qué había que hacer», explicó Señarís, que ha comenzado ya a llamar a los clientes con reserva para advertirles del cierre preventivo de las instalaciones. «Por nuestro bienestar y el de nuestros clientes, la primera interesada en hacer las cosas bien soy yo, queremos curarnos en salud, yo la primera», apuntó la responsable del restaurante, uno de los que mayor demanda registra en reservas de la ciudad. «Hasta ahora gracias a Dios estábamos trabajando muy bien; espero que la gente entienda que esto está aquí y le puede tocar a cualquiera, hoy nos ha tocado a nosotros y mañana.. quién sabe, este va a ser un año complicado para todos».