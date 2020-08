Ocho firmas en el quinto día de la Feira do Libro de A Coruña

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 04/08/2020 19:03 h

La Feira do Libro de A Coruña continúa con su programación. En el quinto día del certamen, en los jardines Méndez Núñez se llevarán a cabo ocho firmas de ejemplares. Este miércoles, a las 18.00 horas, Concha Blanco dejará su rúbrica en Oficios e profesións, poemas son y en el resto de su obra. Una hora después, será el turno de Marta Domínguez que firmará ejemplares de De Carballo Calero a Carvalho Calero; José Antonio Lozano hará lo mismo con la obra Obscura anatólia como protagonista, y Manuel Monge estampará su firma en Os restos do franquismo en Galiza. A las 20.00 horas Xosé Iglesias firma A relixión do mar, Xurxo Souto A gran travesía de Chiruca Macallás y otras obras y Emma Pedreira Os corpos invisibles y As fauces feroces. Por último, ya a las 21.00, cerrará la jornada la escritora Beatriz Maceda firmando ejemplares de su texto Ardora.