La maleza conquista el Copacabana

La gerente del local, que cierra sus puertas tras 48 años de funcionamiento, tenía dos años cuando su padre lo puso en marcha

El Copacabana se va, pero el Copacabana, en cierto modo, también se queda. «El nombre no me lo llevo», dice la gerente del local, Anahí Sánchez Velilla (Argentina, 1969), que cerrará sus puertas el próximo día 27 tras 48 de ininterrumpido trabajo. Desde el Ayuntamiento recogen el guante y el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, confirma que el nombre, efectivamente, se mantendrá con la próxima concesionaria. Para Sánchez Velilla, que deja el local pero no la hostelería -abrirá pronto otro local en Paderne- el Copacabana es mucho más que una cafetería, es su vida.

